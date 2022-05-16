女記者遇害帶出以巴衝突的惡性循環





過去數月當大家的焦點都放在俄烏戰爭之際，一直處於衝突狀態的以巴地區，最近隨著一位巴裔女記者的遇害，以巴雙方的矛盾和人權狀況再度惡化，砲火連天，引起國際社會的關注和不得不出手調停。



半島電視台美藉巴勒斯坦裔女記者希琳．阿克利赫(Shireen Abu Akleh)於上周三(11日)在西岸北部城鎮傑寧(Jenin)採訪時，被以軍射中頭部身亡。據報，當時並沒有任何巴人武裝分子與以軍交火，情況相對平靜下，以方狙擊手卻向穿上有記者標示防彈背心的攝影隊連發數槍，每槍都命中記者和攝影師，而希琳卻受到致命一擊倒下。



有目擊者指這是以軍故意向記者開槍，屬有意的暗殺，如是者以方便可能涉及違反「日內瓦公約」，即戰區的記者在沒有參與敵對行動下，應視為平民受到保護，而其採訪權也應獲尊重。可是，過去20年以來多場戰爭，記者成為攻擊目標時有發生，襲擊者鮮有面對國際審判，「日內瓦公約」形同廢置的條文。



巴人就希琳之死要求進行徹底的獨立調查，聯合國安理會和阿拉伯聯盟也發表譴責聲明，但我相信到最後調查會不了了之，這是根據過去經驗所作出的推測。事實上，希琳不是第一位受襲記者，過去遇害記者死因都沒有得到正視，公義無法伸張。再看看希琳的喪禮，以軍公然驅趕送喪隊伍，不給予死者尊重和安寧，從中可見以巴兩者的不對等關係。



我和希琳算有幾面之緣。早於02年巴人自治區被圍困，傑寧更是以軍圍困的重點，甚至聯合國和國際人道組織也不能進入該地。有傳聞指傑寧難民營遭屠殺，我因此希望到那裏看過究竟。但我從未去過傑寧，有人便介紹希琳給我認識。他們很熱心幫我，期待有外國記者把傑寧的故事帶出去。



51歲的希琳是位出生於伯利恒的基督徒，她熱誠、勇敢和專業，被視為巴勒斯坦一把重要的聲音，半島電視台一張不可或缺的巴人記者臉孔，想不到她今次就這樣倒在傑寧的採訪路上，不能再起來。



我曾多次到訪傑寧採訪，第一次早於02年當傑寧難民營遭到以色列最致命的圍困，我和好些和平工作者在圍困過後不久，但戒嚴令仍未結束下偷進難民營進行視察，欲知屠殺的真相。居住在難民營的巴人大多是1948年以色列立國時，被迫逃離家園至此的難民，營內共有約13000居民擠在不及一平方公里的地方。



我在02年到訪時所看見的情況，可謂是滿目蒼夷，如同鬼域。跟著的20年傑寧不時都受到以軍襲擊，令到難民營愈見激進，現在難民營內有一半人口為武裝分子，而傑寧也成為多個激進武裝組織的大本營，它變成西岸的加沙。每當以色列用最狠的手段欲摧毁這個城市，當地的武裝分子也以最頑強的姿態去還擊，使得以色列久攻不下，傑寧亦因此被視之為巴人最堅實的抗爭中心。

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今次傑寧和以軍的衝突，近因在於東耶路撒冷巴人的居住權被否定，他們的房子過去多年不斷遭到以軍強行拆卸，最近兩年拆缷行動更為頻密，傑寧武裝分子以為同胞復仇之名，向以色列城市進行偷襲，死傷者包括以軍和平民。以色列迅速採取報復行動，年前在齋戒月結束當天突襲巴人最神聖的阿薩克清真寺後，上個月底齋戒月期間再度禁止巴人進入耶路撒冷舊城，並正當巴人在阿薩克清真寺為開齋禱告時，以軍衝入寺內作出拘捕。



就這樣雙方爆發新一輪衝突，傑寧又是個風暴眼，今次更有記者遇害。我們所看到的是個惡性大循環，是雞先還是雞蛋先的大哉問，究竟問題根源在哪？以巴互相指責，但只要巴人一天生活在佔領之下，國際社會無視以色列的土地擴張，令整個以巴地區成為滋生激進主義的土壤，和平便遙不可及。可悲的是，目前大家都聚焦在疫情和俄烏戰爭所帶來的全球通脹和糧食危機，少關注巴勒斯坦其實和其他阿拉伯地方一樣，疫情及烏戰令他們生存狀況雪上加霜，但可惜似乎已沒有西方大國願意為以巴和平進程再作努力了，那麼希琳之死只不過是巴人地區眾多悲劇的其中一宗，誰會去徹查？