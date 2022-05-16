消委會 | 高壓推銷！口頭協議！貸款！消費糾紛難解決？「消費者訴訟基金」可助追討損失！成功率幾高？（附申請詳情、資格）

網購愈趨普及，消費糾紛屢見不鮮。如不幸遇上消費糾紛，又私下解決不果，相信不少人都會向消委會投訴。然而當遇上不良商戶時，消委會的調停工作未必次次奏效，消費者或只可循法律途徑追討損失！但不少人都會因為缺乏法律知識、經濟能力等而最後選擇打退堂鼓，任由不良商戶能逃避法律責任。有見及此，政府早年成立「消費者訴訟基金」，向受助人提供法律協助；想知有需要時如何申請？即睇消委會教路！

為消費者提供法律協助！有咩申請資格？

消費者訴訟基金提供的法律協助主要包括向受助消費者提供法律意見、協助，以及委任律師及大律師提出民事索償等。申請資格如下：

1. 個案涉及商戶的不當行為及重大消費者利益；

2. 消費者不符合其他法律協助資格；

3. 消費者已嘗試其他解決紛爭的途徑而未獲解決。

如附合以上條件，消費者只需支付$1,000元申請費用（或如案件由小額錢債審裁處審理則為$100元），即可向基金提出法律協助申請！要留意的是，為讓更多消費者能受惠於基金，獲得勝訴或和解後，受助消費者需要向基金繳付分擔費用；此外，消委會亦會以不記名方式向公眾分享受助個案。

獲得勝訴或和解的受助消費者需要向基金按其取得的利益價值繳付分擔費用

（圖片來源：消委會）

5 Steps即申請！

由於審批需時，消委會鼓勵有需要的消費者盡早提交申請！申請人在遞交申請時亦要提供充分案情及文件，要留意的是，消委會會從勝訴機會、成本效益、實際性、能否起阻嚇作用等多方面因素考慮，如申請最終不獲批核，申請人將會收到書面通知。即睇完整申請流程：

1. 填妥申請書繳交申請費用；

2. 職員聯絡申請人覆核資料及進行訪談；

3. 基金信託人評估及審批；

4. 申請獲批申請人與基金簽署協議書；

5. 展開訴訟（如適合）基金信託人（如需要）指派律師／大律師。

（圖片來源：消委會）

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