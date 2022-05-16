兩小時內蒸發50億美元！UST崩跌引發LUNA幣出現「人踩人」式擠提！加密貨幣市場將面臨寒冬？

24小時內暴跌99%、兩個小時內蒸發了50億美元、一個星期近500億美元灰飛煙滅。這是最近幣圈的人間真實。是的，太恐怖了。

故事的主角，是個名為Terra的區塊鏈項目，它的創辦人是位30歲的韓國人，叫Do Kwon。

當廢青一般在25-30歲，還在為愛情、事業流淚的時候，Do Kwon早在虛擬貨圈內呼風喚雨了。因為他的Terra，已經成為全球第九大幣；他的UST，是全球第三大穩定幣。

（圖片由作者提供）

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美國4月CPI資料的超預期上升，不僅讓美股三大指數創下2020年3月20日以來最大的五日累計跌幅，還讓曾經乘東風直上的加密貨幣市場直面寒冬。

第一大市值比特幣24小時內大跌超14%，跌破27,000美元，一周內三次下破30,000美元心理關口。而更加引發市場震動的，則是加密貨幣市場的第三大穩定幣UST和其姊妹代幣Luna遭遇的死亡「人踩人」。

從前周末起，UST和Luna突然開始螺旋式暴跌。5月11日，本應錨定1美元價值的UST一度跌至每枚26美仙的歷史最低，24小時內暴跌44%。Luna的表現則更為慘烈，它在過去7天時間裏一度重挫約99%。

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穩定幣是甚麼？其實就是一種追求幣價穩定的虛擬幣。

畢竟比特幣這類虛擬幣動不動就暴升暴跌太Chok，於是大家就想，要是有一種價格波動不大的虛擬幣就好了，這樣用穩定幣來做結算、避險這類的，都會直觀方便很多。我們虛擬幣可是要推翻現有金融體系的！結果穩定幣卻還要靠傳統的法幣做抵押？這也太不顛覆了吧！

再加上一些發穩定幣的公司不老實，銀行裏明明只存了1美元，卻老想要在區塊鏈上發價值2美元的穩定幣。於是乎，大家都在嘗試，希望能整出那種不靠抵押法幣，又能規避中心化不透明的風險，幣價又能穩定的穩定幣。

像是USDT、USDC、UST這類的穩定幣，就這麼孕育而生了。

它們保持幣價穩定的方法也很簡單，那就每在區塊鏈上發一個幣，他們都聲稱在銀行裏，會有對應的1美元資金作保障，這樣，它們的價值就和美元1 : 1掛勾了。

但是呢？Do Kwon想到的解題思路是，用最極客的方式發行穩定幣，那就是靠演算法，所以不同於USDT和USDC，Terra就是這麼一個演算法穩定幣專案。

Terra的演算法說起來也不難理解，簡單來說就是發了兩個幣，一個叫UST，一個叫Luna。演算法穩定幣是穩定幣的三種模式之一，它通過演算法來保持穩定幣與姊妹代幣數量之間的平衡，借此來保持穩定幣錨定美元的價值，這也就是UST號稱能與1美元掛勾的根本原理。

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UST通過與價格浮動的姊妹代幣Luna形成配合來保持供需平衡，從而將其價格錨定在1美元。

當UST市場需求增加、價格高於1美元時，使用者可以向系統發送1美元的Luna（Luna則被銷毀或從流通中移除），同時換取1個UST（UST則被鑄造）。

反之，當UST市場需求降低、價格跌到1美元以下時，使用者就可以向系統發送UST（UST則被銷毀或從流通中移除），換取1美元的Luna（Luna則被鑄造），以此降低UST的市場供給，從而恢復UST與美元的錨定關係。

UST的運行機制便於讓投資者輕鬆快速交易，無需依賴中介，也不用擔心其價值上下波動，因為演算法可以針對波動性進行管理，保證投資者獲得更大的套利機會，頗受市場喜愛。但也正是這樣引來了空軍的圍剿行動，在使得Luna遭受死亡踩踏的同時，也連帶著比特幣跟隨重挫。

賺「快錢」還是「慢錢」，最終考驗的，就是價值的選擇。

獲利優先，還是永續優先？賺快錢當然容易得多，市好的時候，個個都是股神，幣少，但一碰到逆轉，一代又耗光了。

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