如何留得住一個不甘做普通員工的新人？破格升職？加薪5成？都輸給一個「等」字！

（欲知前事，請看妄想挑戰公司行事方針？再叻也不過是打工仔！管理人大忌：態度模稜兩可！）

那個咄咄逼人的同事是個聰明人，她見我不為所動，亦自知理虧，不敢胡亂造次。

雖然自視高，她卻不會不明白公司有自己行事規則，亦不會不知道一個大學畢業生，工作不足一年便有約50%加薪（分別是試用期滿25%和年度調薪18%），是罕有例子；她更不會不清楚，若她到另一家公司，縱使人家給她更優厚的待遇，亦不會有我們公司的工作氛圍。

結果，她留了下來。她和以前一樣賣力工作，跟上司同事的關係亦甚為融洽。一年後，她上司建議升她職，並提議一個不錯的薪酬調整幅度。

我約見她的直屬上司。他以為我對她的升職調薪有意見，我說：「不是！既然升她職，公司對每個職級都有一個薪級表，只要加薪幅度在薪級表裏，縱使加幅大，若理據充分，公司亦會同意。」

我問她直屬上司：「你認為我們會留得住她嗎？」

他有點疑惑的看著我。

我解釋說：「她會甘於在我們公司做一個普通員工嗎？」

「她不普通，她很優秀啊！」

「正因她優秀，所以我才有此一問，她不會甘心在我們公司捱下去的。」

公司雖有不少破格升人的紀錄，但她要爬上高層管理人，始終需要十年八載時間，她不會有耐性等。

「我們不是給她許多機會嗎？她沒理由不知道。」

「她知道又怎樣？她只計算自己的價值，她留在我們這裏只因為是第一份工……」

我還未說完，他已追問：「甚麼第一份工？」

「她是聰明女，知道若在畢業後第一份工待不過兩年，又沒有升遷的話，這說明她不是優秀人才。」

他仍堅持說：「公司不是說需要人才嗎？」

我不能辯倒他，況且這只是我的直覺。正如她上司所說，或許我們升了她的職，能令她沒有異心也說不定。

我在她的升職申請表上簽了字，心中卻有一點放不下。心想，她一定會走的。