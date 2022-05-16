張智威首騷　大派兩大心水板塊　中電季息有啟示！公用股點揀好？

嘉賓：信誠證券聯席董事 張智威

內地今朝公布上個月三頭馬車數據，全部差過市場預期。港股今早（16日）高開232點惟後繼無力，恒指中午收跌73點。四大分類指數當中只有公用事業分類指數錄得輕微升幅。市況波動下，將資金泊入公用股可一勞永逸？中電(00002)將於今日公布季息，對選股策略有咩啟示？信誠證券聯席董事 張智威首次在hot talk 1點鐘亮相，更帶來兩個板塊送俾觀眾！

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