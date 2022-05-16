  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
健康
健康大晒
健康解「迷」欣欣食乜嘢食療新意思中醫話美女中醫健康快車綠路閑人都市痛症走肉廚房心理攻防戰親子語輕養生素心Cook健康「膚」識馬拉松週記看透生死Green Monday拆解耳鼻喉伴你同行抗癌，我有計健康醫思一點通醫生教室「肺」事講清楚樂齡科技無痛追夢2021健康同行夥伴大獎醫言相信安老職人Dr C&C醫生健康教室
關鍵字：心理情緒 運動 抗癌 瘦身 都市病 上班族 銀髮族 識食 健康好煮意 名人專訪 低卡零食站

16/05/2022

消委會測試 | 30款香腸大檢閱！8成半香腸高鈉、5成高脂！2款含致癌物！廚師牌含禁用獸藥代謝物超標13倍？$10 Sadia雞肉腸入選最高分！（附所有樣本評分）

#消委會測試 #香腸 #消委會報告 #加工肉類 #致癌物 #高脂 #識食 #高鈉 #代謝物 #食物安全 #獸藥 #呋喃西林 #消委會
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Jonathan

　　消委會香腸 | 香腸大人小朋友都愛食，無論是早餐、燒烤、打邊爐抑或開Party，都見到香腸蹤影！不過香腸始終屬加工肉類，大多高鈉高脂，平時應盡量少吃。今次消委會檢視市面上30款香腸的營養和安全性，發現不少樣本含營養或致癌陷阱！當中有3款香腸樣本檢出內地及歐美禁用的獸藥呋喃西林的代謝物「氨基脲」，2款含致癌的多環芳香烴，另外亦有逾8成半香腸高鈉，5成高脂，一半高鈉又高脂！哪些樣本應避免選購？哪些樣本相對安全？即睇消委會報告！

 

（消委會提供）

 

　　香腸屬加工肉類，過去消委會都曾測試火腿、火雞片等其他加工肉類的營養，是次發現香腸的平均鈉含量相比之下雖然略低，為780毫克，但30款樣本中，仍有26款樣本高鈉（每100克含超過600毫克的鈉）。當中鈉含量最高的樣本為「Harvest Creek Chickedn Franks with Variety Meats」，每100克含1,280毫克鈉，成人進食1條，已達世衛建議成人每日鈉攝取量上限的22%，而對5歲女童而言，達攝入上限約33%。至於鈉含量最低的樣本，為每100克含565毫克鈉的「龍堡蜜糖雞尾腸」，惟仍未達低鈉標準。

 

Harvest Creek Chickedn Franks with Variety Meats 最高鈉

（網上圖片）

 

腸蛋麵、西式早餐、熱狗鈉含量幾誇張？

 

　　平時食香腸，大多都是點選熱狗、腸蛋麵等，故消委會特意比較這些含香腸美食的鈉含量。食一碗有1條香腸、1隻煎蛋和少少菜的即食麵，鈉含量達1,612毫克，佔每日成人建議鈉攝取量上限的8成，非常邪惡！至於一份有1片麵包、1隻煎蛋、1條香腸和1片火腿的西式早餐，則含1,117毫克鈉，佔每日鈉上限5成6；熱狗呢？相對以上兩款的鈉含量較低，達795毫克，佔全日上限約4成；消委會提醒亦應減少長期進食，避免攝入過多鈉質增加高血壓風險。

 

（消委會提供）

 

　　香腸高鈉之餘，還潛藏高脂危機。香腸的總脂肪含量介乎5.5克至35.6克，其中15款屬高脂食物，即每100克含超過20克脂肪；而樣本的平均總脂肪為20克，比起過往測試過的火腿和火雞片，分別高出3.5倍和近5倍，甚至略高於午餐肉（18克），脂肪含量不容小覷！當中「TOPVALU - JAS 特級Coarse-ground Pork Sausages」的總脂肪量和飽和脂肪酸均為最高，每100克分別達35.6克和12.4克，食用1條，已佔成人每日總脂肪量攝取上限的11.7%和兒童的18%。而總脂肪量最低的樣本是「BILINSKI’S Organic Wild Mushroom with Italian Herbs - fully cooked chicken sausage」，此樣本同時為最低飽和脂肪酸樣本。

 

TOPVALU - JAS 特級Coarse-ground Pork Sausages 最高脂

（網上圖片）

 

下一頁：邊款含獸藥代謝物、基因致癌物？

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

我要回應

更多健康大晒文章

你可能感興趣

#消委會測試 #香腸 #消委會報告 #加工肉類 #致癌物 #高脂 #識食 #高鈉 #代謝物 #食物安全 #獸藥 #呋喃西林 #消委會

更多健康文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk