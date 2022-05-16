【酒店點心放題】飲茶喇！5間必試任食點心推介：最平每位$168、指定時段85折、任食點心 + 龍蝦／鵝肝／水煮魚做主菜

酒店點心放題 | 餐廳堂食人數限制放寬，終於可以8人一枱食飯了！食西餐人少少都無所謂，但食中菜就人多才開心吧，特別是飲茶！如果追求高質素的點心，又想食得盡情一點，最好便是到酒店吃點心放題，質素高之餘，如果胃口大更划算。我們揀了6間有供應點心放題的酒店，看看哪一間合你心水？



酒店點心放題 1. 尖沙咀凱悅酒店「凱悅軒」：星期六、日早茶優惠最高85折



凱悅軒一直是城中最人氣的點心放題，任點任食的餐單上共有25款食物，包括蝦餃、燒賣、牛肉球、叉燒包、鹹水角這些最傳統的點點外，還有前菜、老火例湯、粥粉麵飯及甜品，每位只是$348。當中必吃是最著名的蜜汁叉燒，平時要百幾蚊一碟，現在則可以任點任食！現在於星期一至五12:30pm－2:30pm，以及星期六、日10am－12nn幫襯，更有85折優惠，即是每位只需$295.8，非常抵食！餐廳三邊都是落地玻璃，採光度高，環境舒適，絕對是歎茶的好選擇！





凱悅軒的點心放題有20多款食物可供選擇，由點心到前菜、老火例湯、粥粉麵飯及甜品都有，非常豐富。

（圖片來源：凱悅軒授權圖片）



蝦餃、燒賣等點心，全部都可以按件數去落單，不用一次過吃一整籠，安按各人喜好去點。

（圖片來源：凱悅軒授權圖片）



必吃凱悅軒聞名的蜜汁叉燒，軟腍味濃，肥瘦適中，有燶邊，要不停encore！

（圖片來源：凱悅軒授權圖片）



凱悅軒



地址：尖沙咀河內道18號香港尖沙咀凱悅酒店3樓

電話：3721 7788

點心放題供應時間：10am－12nn、12:30pm－2:30pm

點心放題價錢：每位$348（兩位起）

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