  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
Foodie What’s On
我家私房菜玩樂 What’s OnShopping What’s On料理NatFix鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部保哥快趣煮
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 新餐廳 名店

16/05/2022

【酒店點心放題】飲茶喇！5間必試任食點心推介：最平每位$168、指定時段85折、任食點心 + 龍蝦／鵝肝／水煮魚做主菜

#美食 #美食地圖 #Food Map #酒店 #點心 #放題 #點心放題 #任食 #任點任食 #all you can eat #凱悅軒 #國金軒 #桃里 #星宴 #川流 #The Mira #W酒店 #尖沙咀凱悅酒店 #千禧新世界香港酒店 #如心酒店 #蜜汁叉燒 #鮑魚 #鵝肝 #龍蝦 #水煮魚 #川菜 #抵吃
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Katty

　　酒店點心放題 | 餐廳堂食人數限制放寬，終於可以8人一枱食飯了！食西餐人少少都無所謂，但食中菜就人多才開心吧，特別是飲茶！如果追求高質素的點心，又想食得盡情一點，最好便是到酒店吃點心放題，質素高之餘，如果胃口大更划算。我們揀了6間有供應點心放題的酒店，看看哪一間合你心水？


酒店點心放題 1. 尖沙咀凱悅酒店「凱悅軒」：星期六、日早茶優惠最高85折


　　凱悅軒一直是城中最人氣的點心放題，任點任食的餐單上共有25款食物，包括蝦餃、燒賣、牛肉球、叉燒包、鹹水角這些最傳統的點點外，還有前菜、老火例湯、粥粉麵飯及甜品，每位只是$348。當中必吃是最著名的蜜汁叉燒，平時要百幾蚊一碟，現在則可以任點任食！現在於星期一至五12:30pm－2:30pm，以及星期六、日10am－12nn幫襯，更有85折優惠，即是每位只需$295.8，非常抵食！餐廳三邊都是落地玻璃，採光度高，環境舒適，絕對是歎茶的好選擇！



凱悅軒的點心放題有20多款食物可供選擇，由點心到前菜、老火例湯、粥粉麵飯及甜品都有，非常豐富。
（圖片來源：凱悅軒授權圖片）

蝦餃、燒賣等點心，全部都可以按件數去落單，不用一次過吃一整籠，安按各人喜好去點。
（圖片來源：凱悅軒授權圖片）

必吃凱悅軒聞名的蜜汁叉燒，軟腍味濃，肥瘦適中，有燶邊，要不停encore！
（圖片來源：凱悅軒授權圖片）


凱悅軒


地址：尖沙咀河內道18號香港尖沙咀凱悅酒店3樓
電話：3721 7788
點心放題供應時間：10am－12nn、12:30pm－2:30pm
點心放題價錢：每位$348（兩位起）
網上訂位


下一頁：鮑魚、帶子、龍蝦等高級食材點心

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

我要回應

更多Foodie What’s On文章

你可能感興趣

#美食 #美食地圖 #Food Map #酒店 #點心 #放題 #點心放題 #任食 #任點任食 #all you can eat #凱悅軒 #國金軒 #桃里 #星宴 #川流 #The Mira #W酒店 #尖沙咀凱悅酒店 #千禧新世界香港酒店 #如心酒店 #蜜汁叉燒 #鮑魚 #鵝肝 #龍蝦 #水煮魚 #川菜 #抵吃

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk