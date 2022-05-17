唱《心急人上》網民反應兩極 COLLAR青綠歌衫被批時裝災難

【晴報專訊】今年一月出道的女團COLLAR，前晚首度登上ViuTV音樂節目《Chill Club》獻聲，除了演唱自家歌曲外，還演繹其他女團經典歌，包括前女子組合Cookies的《心急人上》。網民對於八位成員的歌藝反應兩極，有讚有彈；不過她們的登台服依然備受負評，網民狠批為時裝災難。

COLLAR出道以來人氣強勁，以跳唱為主的她們，原定三月舉行演唱會，但因疫情延至今年底。為免歌迷等得太久，她們獲ViuTV安排上《Chill Club》初試啼聲，一連唱出八首歌，猶如開迷你演唱會。她們除了獻唱三首團歌《Call My Name！》、《Never-never Land》及新歌《Gotta Go！》，又分成小隊，演繹林宥嘉《壞與更壞》及衛蘭《在月台上等你》；最後合體演唱Cookies《心急人上》、at17《始終一天》及電影《哪一天我們會飛》主題曲《差一點我們會飛》。

COLLAR日前推出的新歌《Gotta Go！》引起抄襲爭議。(網上截圖)

（左起）Day、Candy及Marf獻唱企定定版《心急人上》，略嫌欠缺活力。（電視截圖）

強尼讚努力有成果

COLLAR以青黃綠色系服裝亮相，被網民勁彈衣著騎呢。（電視截圖）

COLLAR演出惹來網民熱議，有人讚賞她們唱功短短數月已大有進步，明顯下過苦功，尤其演繹改編版《心急人上》表現穩定，連睇住她們入行的《全民造星IV》主持強尼，亦連環出IG限時動態，留言大讚︰「看得見的努力。」不過，有網民大唱反調，批評她們唱快歌「齋企」無動感，又指邱彥筒（Marf）、隊長沈貞巧（Gao）及李芯駖唱歌時「木口木面」；更有人以《聲夢傳奇》鍾柔美（Yumi）跳唱《心急人上》的片段比較，指Yumi「一個輕鬆打八個」，認真唔畀面。不過，COLLAR最為網民詬病的，是她們一身青、黃、綠及黑色的打扮，網民留言批評色調配搭騎呢又難襯，浪費她們的靚樣及身材，亦是繼她們出道當日釀「時裝災難」後，衣著再一次出事。

有網民認為鍾柔美跳唱《心急人上》，青春氣息更勝一籌。（電視截圖）

初嘗踩滑板滋味

Day和Marf是廣告商寵兒，經常孖住出席品牌活動。

雖然出道以來經歷造型出事、抄歌等風波，但COLLAR依然深得客戶愛戴，廣告不斷，Marf及許軼（Day）最近為潮流品牌拍攝夏季宣傳照，初嘗踩滑板滋味。二人經指導半小時已經能成功上板，獲導師大讚有天份。Marf謙虛說︰「可能我本身有舞蹈底子，加上厚底板鞋好輕身，幫我平衡得更好，又有Day不停打氣，令我更有勇氣向前衝。」