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17/05/2022

自認慳家唔買首飾 鄭欣宜避談是否等男友送

#鄭欣宜
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　　【晴報專訊】鄭欣宜昨日戴上過千萬首飾出席活動，但她自認慳家，平時不捨得花錢買首飾。提到可叫花店老闆男友Derek贈送時，雖然欣宜避而不談，但面露甜笑，盡在不言中。

 

欣宜自認易氹，有得食就很開心。

 

　　鄭欣宜、魏浚笙（Jeffrey）、盧慧敏（Amy）、倪晨曦、廖子妤及柯煒林等昨日到中環出席珠寶活動，欣宜戴上逾千萬元首飾現身，非常搶鏡。欣宜表示曾佩戴多套鑽飾拍MV，但現實中卻不捨得買，「我比較慳家，但就好捨得食，當然有人送首飾一定唔會抗拒，（等男友送？）同客戶講聲，等佢哋送囉！」雖然欣宜堅持不提男友，但聽到「男友」兩個字不禁甜笑。問媽媽沈殿霞可有留下首飾給她？欣宜指婆婆和媽媽均有將首飾留給她，自己希望一代傳一代，又笑言不介意添置新珠寶。

 

　　為了準備下月的三場紅館演唱會，欣宜最近開始減肥，但她日前卻吃了雞蛋仔和夾餅，她滿足道︰「已經幾年無食過，畀自己放縱下，所以食完當晚狂做運動。」欣宜透露個唱將有不少跳唱歌，正加緊排舞、練習，她笑言︰「每日練完舞都周身瘀傷，可能太忘形。（搵人幫你捽藥油？）我個body唔可以立亂被人掂㗎！」至於可有預留演唱會門票給爸爸鄭少秋？她說已通知爸爸，還有她愛的人，感激大家都給予支持。

 

魏浚笙唔介意「執二攤」

 

Amy大讚Jeffrey「保值」。

 

　　另外，同場的Jeffrey與Amy一同受訪，提到Jeffrey頂替好友呂爵安（Edan）參演ViuTV劇集《百萬同居計劃》，被指是「執二攤」的Jeffrey說︰「其實由casting（選角）、fitting（試身）到真正拍攝只係短短兩個禮拜嘅事，所有嘢都好急，但好感恩獲邀演出。我本身真係唔介意（執二攤），我都有問Edan意見，擔心佢感受多啲，我哋《膠戰》係一個家庭，唔想因為呢啲事搞到大家感情唔好。」

 

「6膠」感情要好。（資料圖片）

 

　　至於兩人可有被身邊朋友託買MIRROR演唱會門票？與陳卓賢（Ian）拍拖的Amy直言︰「有呀，我都話盡量啦！」她續指「家屬飛」稍後才作安排，因12位成員均有很多家屬；Jeffrey則希望Edan能安排一眾《膠戰》成員入場睇騷。

 

轉載自: 晴報

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