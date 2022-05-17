昨日33板塊升跌情況：

迄12:30，上升板塊：24；下跌板塊：9。

至4:30收，上升板塊：26；下跌板塊：7。

前市恒指收：19898.77。

昨市恒指收：19950.21，升51.44。

前市期指收：19768。

昨市期指收：19924，升156。

前市低水：130；昨市低水：26。

前市大市成交：1,166.48億元。

昨市大市成交：930.15億元，減236.33億元。

前市期指成交：95,777張。

昨市期指成交：85,326張，減10,451張。

(iStock)

今年3月15日港股經歷大跌之際，摩根大通發表的研究報告不留情面地指多隻中概科網股「不宜投資」（uninvestable），更大幅削減騰訊(00700)、阿里(09988)、美團(03690)等中概龍頭股目標價五至六成。該報告加深了市場的憂慮，疑加劇了港股3月15日的跌勢，結果當天港股最終暴瀉逾1,100點收市，惹來軒然大波。事隔兩個月，《彭博》報道指摩根大通經調查後確認有員工出錯，導致該研究報告錯誤地使用了「不宜投資」的字眼，卻未有及時修正。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）