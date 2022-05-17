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17/05/2022

前列腺癌10年新症升逾7成！留意6個尿道病徵，別誤當是前列腺增生！

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　　前列腺癌在港患者比例，過去10年持續增加。據醫管局數字，2019年新症數字多達2,532宗，成本港第4常見癌症，10年間新症數目累升逾7成。有專科醫生表示，前列腺初期症狀不明顯，如排便不順、夜尿多等，常被誤以為僅是前列腺增生，直至癌細胞擴散引發其他症狀時才發現，故籲涉尿道病徵應盡快就診，且不應忽視遺傳因素，及早發現並作治療的根治率可達9成。

 

臨床腫瘤科專科醫生蘇子謙

 

　　臨床腫瘤科專科醫生蘇子謙表示，前列腺癌在港患者持續增加主因之一是男性更長命，「只要有一定年紀，前列腺就有機會出現基因突變，進而患癌」，但部分人可能因病情不嚴重而不需特別治療；但他警告，50歲至60歲、甚至50歲以下的男士也有機會患此病，其病情甚至比長者更差。

 

易誤當前列腺增生

 

　　近年雖有更多涉及高脂飲食、吃過多紅肉和奶類製品的男士患病，惟醫學界仍不能確定此為病因。他指，遺傳患者不多於1成，故較多人會忽略其遺傳因素，「如果父輩在50多至60多歲就患病，又或母親曾患有乳癌或卵巢癌，就可能因BRCA2基因突變導致癌症遺傳。」

 

前列腺癌患者會有排便不順、夜尿多等症狀，與前列腺增生症狀相若。

 

　　惟他坦言，前列腺癌患者的症狀開始時並不明顯，不少人是在檢查身體時，發現PSA指數異常，再作進一步檢查才發現。他解釋，患者雖會有排便不順、夜尿多等，但這些可以是前列腺增生的症狀，射精時出血的情況也不常見；部分患者則因癌細胞擴散至身體其他部分，引發其他症狀時才發現，如長時間腰背劇痛、全身骨痛甚至無碰撞下斷骨，又或氣喘、咳嗽、肝功能衰退等。

 

 

癌細胞可數月即擴散

 

　　蘇子謙指，前列腺癌的病情因人而異，有些人從早期有病徵，到擴散需時4、5年甚至更長，但也有癌細胞僅在數月即擴散；惟即使癌細胞已擴散至其他部位，仍可進行藥物治療，如藉皮下注射藥物以抑制男性荷爾蒙的水平，加上口服標靶藥療程，一般能控制病情，副作用亦較化療為輕。但他指，口服藥的功效會在一年半至兩年後慢慢失效，屆時便可能要轉用其他口服藥。

 

　　由於前列腺癌成因未明，故很難預防。但他稱，維持良好生活習慣如均衡飲食、預防「三高」等仍有效，如發現尿道問題就應看醫生，年逾60者亦應每年做一次身體檢查，早發現的根治率可高達9成。

 

 

轉載自: 晴報

 

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