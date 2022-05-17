林嘉麒：上海復商復產沖喜車股！ 比亞迪追得過？煤炭股要食胡？科技股績前部署策略！

嘉賓：元宇證券基金投資總監 林嘉麒

在科技股帶領下，港股曾漲近500點，收復10天、20天線，目前再升空間有幾大？雖然上海4月汽車零銷量，但「復商復產」為市場注入生氣，多隻車股創逾一個月新高。其中，比亞迪(01211)一度升近7％，收復250天「牛熊分界線」，目前追入車股仲有幾多水位？4月份原煤生產增速有所回落，根據《經濟通HV2報價系統》，煤炭業股票是33個行業類別中，資金淨主動賣出最多板塊，食胡時機機不可失？全國政協今日（17日）將召開專題協商會，加上摩通轉軚唱好，科技股績前部署策略如何？

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