17/05/2022
節氣穿衣之道：立夏宜穿綠色，小滿宜穿櫻桃色？選對顏色，養身、養生、養眼！
藍婷
藍婷
藍婷，MSc, AICI, CIP｜國際認證專業形象顧問暨培訓總導師｜活得精彩策略形象管理始創人｜素食力行者
2006年始，於香港、澳門、廣州、上海、成都及寧波為多所著名企業培訓了近一萬人的職場及專業形象・商務及社交禮儀文化・表達溝通培訓。曾培訓的對象包括國內銀行管理層、跨國建築業執行董事及總經理、地產發展商管理層及前線、保險從業者、酒店管理層及職員、建築師、工程師、醫生、律師、會計師、教育顧問、社工、美容化妝顧問、演藝業…。著作包括「職場易容術」、「形象IQ‧小技巧‧大影響」、「生活形象Modern She」、「模特兒專業路how‧why‧what‧where」。十年以上專欄寫作者，發表超過一千篇的形象專欄及素食文章。疫情後更戥力倡導素食，兩年來發表超過一百道素食煮意。
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朋友閒聊最近特別喜歡看中國的古裝劇，特別欣賞劇中服飾裝扮的古典優雅美，也非常佩服那認真的配搭，一絲不苟的執念美！事實上中國很多服飾都跟節氣有關，大有學問！單是色彩配已目不暇給，大家說來也想試試箇中滋味及韻味！
要把古時雅服試上身比較難了，但是可以欣賞及參考配色美，套用現代服飾也可以是另一番古今交融的美感效果！筆者不敢說對節氣及中國配色有甚麼研究，但是一直喜歡從中學習及借取靈感，啟發增進養生又養身之獲益！非常有意思！把資料整理一下與大家分享藉著節氣養生又養眼！
說到節氣，一不留神春天已過，5月5日已立夏！立夏的意思是春天結束，夏天開始，雨水增多，農作物生長漸旺，田間工作日益繁忙。這段日子也是綠樹林蔭，萬物繁茂生長！
（相片由作者提供）
夏天屬火，火氣通於心，加上天氣較熱，較令人煩躁不安，所以立夏養生先要注意「養心」。飲食宜清淡，多吃蔬菜、水果、粗糧及苦菜類蔬菜，如苦瓜香菜等；苦味入心，苦味食物可除躁去濕、清涼解暑。
中醫說「養心」除了心臟還包括心理，夏季養生也等同說養性，保持平靜和諧心情，避免心火內生，是重中之重，所謂「心靜自然涼」。要配合這些日子的生活，穿著大可以選擇予人和諧感的綠色系列的服飾，剛巧西方時裝舞台近季也是非常流行綠色！以綠色的亮度及濃度的變化，如果認為同系色調的穿著是比較大膽而恐怕駕馭不了，也可以綠色襯白色，或卡其色，或灰色，或黑色。
（相片由作者提供）
（相片由作者提供）
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立夏氣節之後就是小滿5月21／22日就是小滿，意思是大麥、冬小麥等夏收作物，已經結果、籽粒飽滿，但尚未成熟，所以叫小滿。小滿前後的天氣特點就是高溫高濕多雨。因此防熱防濕都是要注意的重點，宜重視保護皮膚濕癢之調養，以清爽、清淡素食為主，常食清利濕熱之物，如赤小豆、薏苡仁、綠豆、冬瓜、絲瓜、黃瓜、山藥等去濕健脾益體的食物。衣物要注意防霉。這個時節也可以多穿櫻桃色、胭脂紅等色彩，在濕漉漉的天氣中對比反顯提升心情更現光彩。要駕馭這等色彩而顯出格調，不妨趁牛仔褲，甚至時尚運動服，都有明亮風采，養眼又提神！
（相片由作者提供）
（相片由作者提供）
（相片由作者提供）
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