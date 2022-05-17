  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
形象UP！
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識命運占星台我做Marketing辦公室政治廣告背後Pris形象教室銷售達人飛凡年輕夢好書看多點HR唔易做
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

17/05/2022

節氣穿衣之道：立夏宜穿綠色，小滿宜穿櫻桃色？選對顏色，養身、養生、養眼！

#禮儀 #職場 #穿衣之道 #衣服色彩 #節氣 #養生 #養眼 #夏天 #立夏 #小滿
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 藍婷

    藍婷

    藍婷，MSc, AICI, CIP｜國際認證專業形象顧問暨培訓總導師｜活得精彩策略形象管理始創人｜素食力行者
    2006年始，於香港、澳門、廣州、上海、成都及寧波為多所著名企業培訓了近一萬人的職場及專業形象・商務及社交禮儀文化・表達溝通培訓。曾培訓的對象包括國內銀行管理層、跨國建築業執行董事及總經理、地產發展商管理層及前線、保險從業者、酒店管理層及職員、建築師、工程師、醫生、律師、會計師、教育顧問、社工、美容化妝顧問、演藝業…。著作包括「職場易容術」、「形象IQ‧小技巧‧大影響」、「生活形象Modern She」、「模特兒專業路how‧why‧what‧where」。十年以上專欄寫作者，發表超過一千篇的形象專欄及素食文章。疫情後更戥力倡導素食，兩年來發表超過一百道素食煮意。

    形象UP！

    本欄每周二更新

　　朋友閒聊最近特別喜歡看中國的古裝劇，特別欣賞劇中服飾裝扮的古典優雅美，也非常佩服那認真的配搭，一絲不苟的執念美！事實上中國很多服飾都跟節氣有關，大有學問！單是色彩配已目不暇給，大家說來也想試試箇中滋味及韻味！

 

　　要把古時雅服試上身比較難了，但是可以欣賞及參考配色美，套用現代服飾也可以是另一番古今交融的美感效果！筆者不敢說對節氣及中國配色有甚麼研究，但是一直喜歡從中學習及借取靈感，啟發增進養生又養身之獲益！非常有意思！把資料整理一下與大家分享藉著節氣養生又養眼！

 

　　說到節氣，一不留神春天已過，5月5日已立夏！立夏的意思是春天結束，夏天開始，雨水增多，農作物生長漸旺，田間工作日益繁忙。這段日子也是綠樹林蔭，萬物繁茂生長！

 

（相片由作者提供）

 

　　夏天屬火，火氣通於心，加上天氣較熱，較令人煩躁不安，所以立夏養生先要注意「養心」。飲食宜清淡，多吃蔬菜、水果、粗糧及苦菜類蔬菜，如苦瓜香菜等；苦味入心，苦味食物可除躁去濕、清涼解暑。

 

　　中醫說「養心」除了心臟還包括心理，夏季養生也等同說養性，保持平靜和諧心情，避免心火內生，是重中之重，所謂「心靜自然涼」。要配合這些日子的生活，穿著大可以選擇予人和諧感的綠色系列的服飾，剛巧西方時裝舞台近季也是非常流行綠色！以綠色的亮度及濃度的變化，如果認為同系色調的穿著是比較大膽而恐怕駕馭不了，也可以綠色襯白色，或卡其色，或灰色，或黑色。

 

（相片由作者提供）

（相片由作者提供）

（相片由作者提供）

 

　　立夏氣節之後就是小滿5月21／22日就是小滿，意思是大麥、冬小麥等夏收作物，已經結果、籽粒飽滿，但尚未成熟，所以叫小滿。小滿前後的天氣特點就是高溫高濕多雨。因此防熱防濕都是要注意的重點，宜重視保護皮膚濕癢之調養，以清爽、清淡素食為主，常食清利濕熱之物，如赤小豆、薏苡仁、綠豆、冬瓜、絲瓜、黃瓜、山藥等去濕健脾益體的食物。衣物要注意防霉。這個時節也可以多穿櫻桃色、胭脂紅等色彩，在濕漉漉的天氣中對比反顯提升心情更現光彩。要駕馭這等色彩而顯出格調，不妨趁牛仔褲，甚至時尚運動服，都有明亮風采，養眼又提神！

 

（相片由作者提供）

（相片由作者提供）

（相片由作者提供）

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

我要回應

更多形象UP！文章

你可能感興趣

#禮儀 #職場 #穿衣之道 #衣服色彩 #節氣 #養生 #養眼 #夏天 #立夏 #小滿

更多職場文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk