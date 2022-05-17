節氣穿衣之道：立夏宜穿綠色，小滿宜穿櫻桃色？選對顏色，養身、養生、養眼！

朋友閒聊最近特別喜歡看中國的古裝劇，特別欣賞劇中服飾裝扮的古典優雅美，也非常佩服那認真的配搭，一絲不苟的執念美！事實上中國很多服飾都跟節氣有關，大有學問！單是色彩配已目不暇給，大家說來也想試試箇中滋味及韻味！

要把古時雅服試上身比較難了，但是可以欣賞及參考配色美，套用現代服飾也可以是另一番古今交融的美感效果！筆者不敢說對節氣及中國配色有甚麼研究，但是一直喜歡從中學習及借取靈感，啟發增進養生又養身之獲益！非常有意思！把資料整理一下與大家分享藉著節氣養生又養眼！

說到節氣，一不留神春天已過，5月5日已立夏！立夏的意思是春天結束，夏天開始，雨水增多，農作物生長漸旺，田間工作日益繁忙。這段日子也是綠樹林蔭，萬物繁茂生長！

（相片由作者提供）

夏天屬火，火氣通於心，加上天氣較熱，較令人煩躁不安，所以立夏養生先要注意「養心」。飲食宜清淡，多吃蔬菜、水果、粗糧及苦菜類蔬菜，如苦瓜香菜等；苦味入心，苦味食物可除躁去濕、清涼解暑。

中醫說「養心」除了心臟還包括心理，夏季養生也等同說養性，保持平靜和諧心情，避免心火內生，是重中之重，所謂「心靜自然涼」。要配合這些日子的生活，穿著大可以選擇予人和諧感的綠色系列的服飾，剛巧西方時裝舞台近季也是非常流行綠色！以綠色的亮度及濃度的變化，如果認為同系色調的穿著是比較大膽而恐怕駕馭不了，也可以綠色襯白色，或卡其色，或灰色，或黑色。

（相片由作者提供）

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立夏氣節之後就是小滿5月21／22日就是小滿，意思是大麥、冬小麥等夏收作物，已經結果、籽粒飽滿，但尚未成熟，所以叫小滿。小滿前後的天氣特點就是高溫高濕多雨。因此防熱防濕都是要注意的重點，宜重視保護皮膚濕癢之調養，以清爽、清淡素食為主，常食清利濕熱之物，如赤小豆、薏苡仁、綠豆、冬瓜、絲瓜、黃瓜、山藥等去濕健脾益體的食物。衣物要注意防霉。這個時節也可以多穿櫻桃色、胭脂紅等色彩，在濕漉漉的天氣中對比反顯提升心情更現光彩。要駕馭這等色彩而顯出格調，不妨趁牛仔褲，甚至時尚運動服，都有明亮風采，養眼又提神！

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