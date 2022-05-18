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18/05/2022

港府明再寬防疫 堂食至凌晨 日本將迎4國旅客不包括香港

#社交距離措施 #肺炎疫情 #健身室 #口罩 #旅遊
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　　【晴報專訊】全球邁向復常，本港明起落實次階段放寬防疫，食肆晚市堂食延長至午夜12時。特首林鄭月娥形容疫情處於「膠著」，但毋須過慮。

 

　　日本亦宣布，本月放寬4國試辦「小包團」，最快下月起逐步通關，惟暫不包括香港。但本港已有旅行社急不及待推30個日本小包團吸客，由6,499元起，日均接近200宗查詢。業界指，礙於本港隔離政策及航班熔斷，「旅行不再是快閃」，預計最終僅10%能出團。

 

本港停業已久的酒吧，明起可重開。

 

　　林鄭月娥昨宣布按原定計劃明起放寬，包括晚市堂食延長至午夜12時、每枱8人，酒吧酒館、派對房間等重開，郵輪亦可復航，室內做運動毋須戴口罩。她指近期疫情處低位膠著，確診數字無明顯下降或上升，放寬後人流增，相信未來數日病毒即時繁殖率或升逾1，但認為毋須太擔心。她亦稱，通關仍是政府首要目標，如要與內地恢復通關，須以去年底接近達成的「通關」方案為基礎，再重新討論及對接。

 

日本月內先放寬 美澳星泰小包團

 

日本計劃將放寬美國、澳洲、泰國及新加坡試辦小包團，具體行程及每團人數等稍後敲定。

 

　　日本國土交通省昨宣布，月內將放寬美國、澳洲、泰國及新加坡試辦小包團，參加者需打齊3針認可疫苗，旅行團由導遊陪同下，到指定地點觀光，具體行程及每團人數等稍後敲定，並將檢視一旦爆疫時的處理方案。至於其他地區，日本早前傳下月起逐步通關，屆時免檢疫安排與G7看齊，暫未有更多詳情。

 

　　　另外，日本昨起放寬南韓入境限制，若在機場核酸檢測陰性，即使無打針亦毋須檢疫隔離3日。

 

　　縱橫遊網站目前約有30個日本小包團，團費由6,499元至34,999元，其常務董事袁振寧指，日均接近200宗查詢，急「返鄉下」的哈日族望有7至14日團，團費與疫前相若，但因未有確實航班資訊，料成團後「要加多幾千蚊」，惟回港仍需隔離7日，亦有航班熔斷機制，最終出團或僅10%。

 

回港仍需隔離 或僅10%能出團

 

　　東瀛遊執行董事禢國全稱，疫情後日本停辦免簽證入境，如未恢復，屆時需提供公司放假信、財力證明等，亦要額外預算兩地檢測費用、本港隔離酒店費用，機票亦有升無減，相信以5日團費為例，會較疫前價約7,000元貴1倍，「旅行不再是快閃」；至於郵輪復航，他坦言因公海遊多次被煞停，「時不時就停21日」，相信未有郵輪公司會來港。而港府宣布增6間指定檢疫酒店，本月底提供多2,000間房。

 

　　現日本認可疫苗不包括科興，新思維昨與日本總領事岡田健一會面，提出望容許接種科興疫苗的市民日後可免檢疫入境。旅議會主席徐王美倫稱，過去3個月接獲不多於15間旅行社登記小包團行程，惟行程數目僅雙位數。

 

　　明進一步放寬晚市堂食時間，餐飲聯業協會會長黃家和指，首階段放寬後已恢復75%至80%生意。稻苗飲食專業學會榮譽會長黃傑龍說，業界生意較預期好，認為近日有小量食肆爆疫，「比例上好安全」，望今年毋須再收緊防疫措施。持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁指，經歷多次停業後，已有近20%結業、50%轉手，前景不明朗下，即使重開，料生意僅恢復50至60%。

 

 

下一頁：室內外運動均可除罩 健身室未必跟隨

 

轉載自: 晴報

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