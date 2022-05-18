政府重組 增3副司長共添13高官57職 李家超：施政更聚焦

【晴報專訊】行政會議昨通過特首當選人李家超同意的架構重組方案，涉增加13名政治委任官員及57個職位，包括3位副司長，每年額外開支近9,400萬元，比早前預算多6,000萬元。

李家超昨未有透露組班進展

李家超表示，重組可令施政更聚焦，而新增早前未提及的律政司副司長職位，將會協助對外宣傳香港司法制度，尤其目前面對海外不公允評價。

行會通過方案與特首林鄭月娥早前公布方案相似，包括分拆運房局、新設文化體育旅遊局、又改組多個政策局，獲李家超全盤接納，同時通過李建議開設3個副司長職位，及增加首長級人員及律政司司長政治助理。

副司長月薪 逾36萬元

行會昨通過架構重組方案，政策局將由13個改組至15個。

政府原先僅建議增2位副司長，李家超建議在律政司亦增一名副司長。他解釋，3位司長負責工作廣泛，消耗他們的指揮能力，其中律政司司長轄下有6個部門，且要發展及推廣香港成為區內解決爭端、仲裁中心，而面對外國「好多陳述不符事實」，亦期望律政司更主動對外宣傳香港優良司法制度，以及備受世界尊重的法庭判決，相信副司長可分擔。

他又相信，重組有助令權責清晰，部分部門發揮協同效應，如由接掌環境衞生及食安等工作的環境及生態局。

副司長月薪將達36.34萬元，職級介乎司長與局長之間，其他待遇與司長接近，但不獲編配官邸，也不享有非實報實銷酬酢津貼。整個重組方案將增13名政治委任官員，包括3副司長、局長及副局長各2名、6名政治助理、以及57個公務員職位。

額外開支9400萬 多原先6000萬

原先料每年薪酬開支增3,286萬元，因應新改動則增至9,483萬元，多逾6000萬。

傳將入熱廚房的民建聯張國鈞指，個人無新發展，但認為重組有助更有效處理政策問題，增副司長可減輕司長工作量。新民黨主席葉劉淑儀指，新架構能加強政府統籌，如令房屋供應「提質、提量、提效」。經民聯副主席林健鋒期望，重組可再調整，如體育可另設一局推動發展，又建議招攬有底綫思維人士加入新聞處，設新聞發言人一職。全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，要釐清司長、副司長及各部門首長之間關係。

李家超昨拒透露組班進展，對立法會前主席曾鈺成指新班子或有人選未能在7月1日到任，可由現屆官員延任，如前律政司司長袁國強，認為做法合理。惟林鄭月娥稱，邀請現任官員僅留任數月並不尋常，望不會發生，有信心李可覓得適當人選。