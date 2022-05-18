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18/05/2022

東涌譚仔3人染疫200食客強檢 私房菜群組多9人中招 始認曾辦試食會

#肺炎疫情 #食肆群組 #東涌譚仔 #觀塘御善私房菜群組 #疫苗通行證 #林鄭月娥
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　　【晴報專訊】食肆群組續增，東涌「譚仔」3人染疫，有食客疑發病同日光顧，200名食客需強檢；私房菜群組多9人染疫，有人承認曾辦「試食會」，衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮稱正跟進有無違規。

 

東涌富東商場「譚仔」有3名食客染疫，他們同在本月11日午膳。

 

　　對於疫苗通存續，特首林鄭月娥稱「我們不是讓專家牽著走」，強調接種仍是重要抗疫手段。

 

　　本港昨多328宗確診，39宗屬輸入，但港大病毒即時有效繁殖率升至0.9932。食肆群組頻現，歐家榮指東涌富東廣場「譚仔」有3食客染疫，同在本月11日午膳，一名40歲男子同日發病，疑屬源頭，坐在附近的33歲男子和32歲女子於2、3日後發病，相信涉短途空氣傳播；同時段光顧200名食客要強檢。

 

御善僅持食物製造牌 不准堂食

 

觀塘御善私房菜群組累計19名食客和1名員工染疫（資料圖片）

 

　　觀塘御善私房菜群組多9人中招，累計19名食客和1名員工染疫。歐指，食客早前聲稱未有進食，但傳播情況「解釋唔到」，細問下有食客承認當日曾辦慶功及試食會，曾除口罩進食；當局已掌握有43名客人、4名員工及2名負責人在場，正調查有無人提供虛假資料。因御善僅持「食物製造廠牌照」，已轉介食環署跟進。翻查資料，相關牌照不允堂食，食環署指昨再巡查該店未有營業，會採取適當跟進行動。

 

　　上環星月樓亦多5名食客及3名員工感染，涉廚房工人及樓面，群組增至64人中招；紅磡新旺會群組多1名客人感染，累計15人確診。早前2名海外返港客經基因分析，證實為本地感染。

 

　　小欖醫院嚴重智障科則有長期住院女病人感染，其家人本月15日曾探病，其後檢測為陰性，同房1名服務助理前日檢測陽性；全院職員和病人須檢測。

 

林鄭：疫苗通 月底如期需齊3針

 

　　學校昨有17學生和3名教職員染疫。有中學生與早前確診者同班，2人曾在班房進食；另有特殊學校員工確診，同校3人染疫。

 

　　各界專家對應否維持疫苗通意向不一，林鄭月娥指專家無直接參與政策制定，強調「正如特區政府和我本人，我們不是讓專家牽著走」，接種疫苗仍是重要抗疫手段，本月底會如期執行齊3針要求。

 

 

轉載自: 晴報

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