攜日籍嬌妻返港 吳業坤︰好快同大家見面

【晴報專訊】上月踏入32歲的吳業坤（坤哥），本月初忽然在社交網宣布「小弟結婚了」，新娘子極速被網民起底，原來是27歲日本賽馬節目靚女主持濱口愛子（Aiko Hamaguchi）。坤哥前晚已攜眷返港，他透過經理人公司邵氏表示︰「好快投入工作同大家見面，希望大家見諒。」盡力保護愛妻免受騷擾。

坤哥突然宣布秘娶日本藝人濱口愛子，但由於他近年沒有透露感情狀況，加上太太是港男最愛的日本女孩，消息震驚本地娛樂圈，不但惹來奉子成婚傳聞，亦有網民笑指坤哥完成「毒男」終極夢想。有指愛子嫁雞隨雞，隨坤哥來港定居，並計劃入住坤哥前年以518萬元購入、面積351呎的屯門新盤OMA by the Sea樓花單位；惟該屋苑延期至今年12月才正式入伙，看來坤哥夫婦暫時要另覓愛巢。

坤哥前晚上載身處候機室的照片，估計由太太揸機拍攝。（IG截圖）

宣布婚訊後，坤哥隨即在IG大曬在鹿兒島縣旅遊景點奄美大島玩樂的靚相，估計相片由老婆親自操刀拍攝，盡情享受新婚生活。直至前晚，坤哥再有新動向，他於IG限時動態上載獨照，相中的他疑似身在某機場的候機室，並留言「等咩」，又指「香港天氣好像不太好」，看來坤哥趁香港政府於本月起取消非港人入境禁令後，急急帶新婚老婆返港，好讓愛子親自為坤媽送上新抱茶。

「坤嫂」愛子（左）外表甜美可人，令不少宅男葡萄坤哥。(網上圖片)

愛子（左二）在19年與坤哥唱K，二人隨後墮入愛河。(網上圖片)

太太正適應新生活

坤哥於母親節前夕公布婚訊，令外界揣測二人奉子成婚。（資料圖片）



坤哥透過經理人公司邵氏，證實已經回港︰「坤哥返咗嚟啦，不過暫時佢都想畀啲空間太太，要時間適應下，多謝大家對坤哥嘅關心，佢好快就會投入工作同大家見面，希望大家見諒。」而本報昨日亦曾聯絡坤哥，但至截稿前仍未有回覆。