炎夏潛水季！疫下難做生意？以誠信為本，老牌潛水中心拒與同業惡性競爭！

近年戶外活動盛行，潛水、獨木舟等水上活動大受歡迎。原是本地旅遊業的大好商機，卻遇上疫情來襲，令一切皆化為泡影。

有經營PADI潛水中心至今24年的潛水教練，憑著多年以「誠信」待客、堅持不與同業作惡性競爭，雖然疫下幾乎停業，仍能夠力保不失，迎來第5波後的第一個潛水旺季。

潛水歷險會創辦人區紹堅表示，雖然本港潛水有淡旺季，但競爭相對較小且發展潛力大，故毅然在金融風暴期間創業。（黃建輝攝）

潛水歷險會在1998年開業，該企創辦人區紹堅表示，早於開業前，已辭去公務員工作，打算跟親戚到荷蘭發展；惟不想在外地過著寄人籬下的生活，決定返港創業。因向來熱愛潛水，與潛水相關的業務自然成為了他創業的首選。

當年創業遇上97金融風暴，加上香港潛水有淡、旺季之分，區紹堅的親友認為潛水並非必需品，經濟不好又豈會有人花錢娛樂，均不看好他的決定，紛紛勸說他放棄。他卻認為，「經濟好，大家自然願意花錢；經濟不好，也需要娛樂輕鬆一下」。而且當年從事潛水業務的公司不多，區紹堅深信「有危就有機」。

明碼實價 器材租借助普及

初次創業難免會碰釘，區紹堅以「問題天天都多」來形容創業初期的生活。幸好，他熟悉本港潛水圈子，略懂其他潛水公司的經營模式。在分析競爭對手的優劣後，找到自己的經營理念——「誠信」。

他指，30年前談潛水活動，大多數的人也會覺得是有錢人的玩意。事實上，是因為大多的潛水公司都不會標明收費，以及經常要求或游說初學者購買整副潛水裝備，甚至會因應不同學員而有「海鮮價」，令人誤會潛水是高消費活動。為令潛水活動普及，他除了明碼實價標明各項服務收費外，還推出在當時算是較新穎的租借器材服務。

區紹堅指該會於旺季以自由工作形式，聘請考獲潛水教練資格的舊學員，以應付需求。（黃建輝攝）

面對潛水淡、旺季，區紹堅直認這是香港從事本地潛水事業中，不可改變的劣勢，但也造就了該企發展海外旅遊團的業務。「香港太凍，可以組團去菲律賓，香港教練帶香港人」。他解釋，一般人去旅行不會選擇景點不多的菲律賓，但當地卻是潛水勝地。若非有一班同樣熱愛潛水的朋友，普遍不會選擇到菲律賓旅遊。

加上到外地潛水，或多或少都會擔心與當地教練言語不通。因此，區紹堅在2003年為其公司申請旅行社牌照，在香港潛水淡季舉辦海外潛水團，讓港人更放心到外地潛水，亦可確保教練們在淡季仍有穩定收入。

疫市不減價 寧推額外體驗

經歷多個起伏，疫情對潛水業的影響可算最長。政府初實施限聚令時，並無列明禁止泳灘以外海域的水上活動，而遊艇屬私人地方。區紹堅直言，當時公司仍會舉辦如潛水訓練、水肺潛水、浮潛等人數較少的活動。直至疫情加劇，以及有人因參加水上活動而被罰款，才暫停辦各項活動，以避免染疫和招致法律問題。及後，該企只能以「保就業」防疫抗疫基金撑過。

為助經濟復甦，港府於今年4月再次向港人派發消費券，不少企業推出各種優惠吸客。區紹堅指出，該企亦有推出免費潛水體驗等優惠，讓學員在參與部分潛水課程或活動後，有額外的免費體驗機會。惟他堅稱與以往一樣，不會減價，一來保障服務質素，二來不希望同業「鬥平」，形成惡性競爭。