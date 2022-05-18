有買了樓的朋友話非常擔心利息上升，整日愁眉苦臉，我問佢今早出門前有冇做快速測試，朋友反問我點解咁無厘頭，我話有原因，如果有做快速測試而結果又是陰性，應該不用擔心確診，我相信朋友在買樓之前一定要做壓力測試，如果過關，點解要擔心利息上升，甚至有人認為，利息如果唔升，壓力測試就浪費了。這個論點雖然有多少古怪，但不能夠話錯，不少人做快測後結果是陰性，立刻又會話浪費了一次快測包，唔見了十元。

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在金管局最初推出壓力測試的時候，被人鬧到飛起，他們認為打算買樓的人只要有能力付首期，根本不用甚麼壓力測試。老實說，最初我亦同意他們的說話，但後來我發覺，當時的利息太低，現在也是一樣，如果唔做壓力測試，即使要付五成首期，能夠買得起的人實在太多，不但會造成樓價急升，如果那些人供唔掂，最後要被逼賣樓，樓價就會急跌，大升大跌會重創香港樓市以至經濟體系，壓力測試是穩定市場最有效辦法。

有人認為既然金管局已經有逆周期措施，實在冇須壓力測試，其實是兩件事，逆周期措施是要求買樓的人能夠付足夠首期，而壓力測試是確保那些買樓的人每月可以供樓，兩者都可以淘汰一些不合資格買樓的人。不過，壓力測試是可以因應利息上升而調整，如果現在供樓利息是5%，壓力測試就毋須加3%咁多，或者可以加1-1.5%，總括來說，如果在買樓之前有做壓力測試，現在不用擔心利息上升而給予自己壓力。

