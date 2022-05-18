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18/05/2022

Google焦慮計分表｜容易感到不耐煩？總害怕不好的事情會發生？花1分鐘自我檢測是否患上焦慮症！

#精神健康 #都市病 #睡眠困擾 #自測 #Google焦慮計分測試 #焦慮症 #心理情緒 #全港精神健康指數調查 #失眠
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  • Yan Law

    Yan Law

    「喜歡聽人說故事，更喜歡用文字寫故事。 返工最大樂趣──在平凡的職場裏找出那些不平凡的故事。」

    Senior Editor

Text: Yan Law

　　焦慮是種「流行病」，尤其流行於生活節奏急速、工作壓力沉重的都市。你是否出現過這樣的狀況：無緣故對各種事情感到不耐煩？即使放假也感到難以放鬆？甚至經常害怕會有不好的事情發生？如果你的答案是「是」，或者你有點焦慮傾向，甚至可能已經患上了焦慮症而不自知！

 

　　其實「焦慮」本身並不可怕，它只是讓我們發現自己生活得太過勞累，或者把自己逼得太緊而忘了留點空間讓自己喘息。根據最新公布的「全港精神健康指數調查」，香港人的精神健康指數已連續四年不合格，雖然2021年已有輕微好轉，平均分由45.12上升至48分，仍未達合格水平（52分乃合格水平）！想初步了解一下自己目前的心理狀況如何？花1分鐘就可以！Google與美國全國精神疾病聯盟（NAMI）曾合作製作一張「焦慮程度計分表」，只要簡單答幾條問題，即時可以自我檢測是否患上焦慮症！即睇！

 

【Google焦慮計分測試】測試方法：在過去兩周內，你是否出現以下的情況？

［請按頻密次數評分：幾乎沒有（0分）／只有幾天（1分）／多於一半時間（2分）／接近每天（3分）］

 

情況：

 

1. 感到緊張、不安

2. 難以控制或停止不安感

3. 擔心不同方面的事情

4. 難以放鬆

5. 經常坐立不安

6. 容易感到不耐煩

7. 害怕有不好的事情發生

 

結果分析：

 

總分0至4分：沒有焦慮症

總分5至9分：輕微焦慮

總分10至14分：中等焦慮

總分大於15分：嚴重焦慮

 

　　將所有得分加起來後，大家將會得到一個總分［0分（最小焦慮）至21分（嚴重焦慮）］，分數代表著四個不同的焦慮程度：0至4分為沒有焦慮症、5至9分為輕微焦慮，這兩類都是處於相對安全的焦慮心理狀況。值得關注的是，10至14分代表中等焦慮，大於15分則代表嚴重焦慮，如果總分超過10分，最好盡快尋求專業諮詢及治療！

 

 

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