【美股篇】黃偉康：最壞時間已過 精選撈底三股！沃爾瑪業績揭示零售股陰霾？

嘉賓：安里控股主席兼行政總裁 黃偉康

聯儲局主席鮑威爾隔晚重申未來兩個月各加息半厘，市場似乎已消化，美股三大指數反彈。自上周四（12日）低位計，三大指數反彈5-8%，現階段能否確認見咗年內低位？有咩股份值得撈底？沃爾瑪(WMT)上季受累高通脹，經營利潤按年大跌23%，拖累股價瀉11%，創35年以來最大單日跌幅。美國零售股前景如何判斷？

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