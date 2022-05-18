如果我們為未來數周的亞洲局勢作一次「天氣預報」，有可能是：一、美國－東盟峰會落幕後，東南亞天朗氣清暫無風雨；二、台海周邊的各種氣流進入調整期，雖然會起風浪，但也還不致打颱風；三、最大變數在東北亞，由朝鮮半島至北方四島有6月飛霜的可能。





北韓爆發新冠疫情，舉國上下全力抗疫（互聯網）



為甚麼只預測數周，而不是更長的時間？因為美國參議院本周料將通過對烏克蘭的400億美元軍事及人道經濟援助。在美國國內通脹高企已打擊民生的情況下，拜登政府必須要向選民證明，這筆巨額經援給得其所。目前大批美式重炮已交付烏克蘭軍隊，澤連斯基政府亦矢言會在6月發動大反攻。



美國公眾最怕陷入海外戰爭泥沼，因此白宮未來數周的外交政策重點，應是全力協助烏克蘭，在戰場上贏取美國公眾可以切實見到的重大勝利。拜登在此期間的任何外交動作，無論是面向東盟、台海、朝鮮半島，都更可能只是服從於策應歐洲戰場的需要。



拜登給東盟派利是







金正恩親自主持防疫緊急動員會議（北韓官媒）





因此拜登在美國－東盟峰會上只撥出了1.5億美元的經援，這是派封「利是」開心一下。所謂「大炮一響黃金萬兩」，比之於烏克蘭得到的400億美元，大炮會在哪兒響再清楚不過。既然對東盟暫時「無欲無求」，拜登在峰會期間甚至懶得和個別國家開雙邊會議。說白了，也就是沒有甚麼事值得關上門來面對面密斟。



更何況東盟有一個特點，甚至可以說是當今世界的一道「政治奇景」，就是它的成員國雖然政治制度、宗教信仰和經濟水平各異，但卻都擁有獨立主權，且大致上達成了求同存異，共同發展經濟的共識。因此，有關東盟是親中還是親美的論述就顯得有點一廂情願，它的存在是服務於自身的區域利益。



東盟擁有新加坡作為成熟的國際貿易和金融中心；有越南作為具有人口紅利的新興產業中心；也有印尼作為有條件向成員國提供軍事保障的潛在大國。它有柬埔寨可以與北京對話，同時也有獅城可向華府進言。這就使得它在域外的各種政治板塊活動之間擁有了緩衝和橋樑，在最大程度上確保了區內的「氣候穩定」。







拜登在白宮接見東盟領袖（白宮官網圖片）





台海戰術調整需時



再看台海，目前各方都必然緊盯俄烏在戰場上的得失來做出自身調整。美國近期要求台灣改變軍購項目，但是台島內部並不積極。國軍由傳統的「境外拒敵，灘頭決戰」，轉變成退守城市，不惜以平民死傷為代價打巷戰，不僅需要時間重新制訂軍購優先項目，在作戰思維、軍人道德規範上亦需要一個艱難的「再教育」過程，台島在一時半刻之內顯然還沒有準備好。



反觀解放軍，遼寧號在台東及西太平洋的上百架次戰機升降演練雖然吸引眼球，但作為中國首艘航母，遼寧艦一個突出的作用，實際上是為未來的國產航母部隊充當「訓練艦」。基於中國第三艘航母即將服役，遼寧號也可能是在加緊為新艦密集訓練戰機飛行員、指揮和地勤人員，使得新艦可以儘快具備戰鬥力。



從更大的角度來看，在當前美俄兩個核子大國在歐洲已陷入「非直接對抗」之下，中美兩國在處理彼此競爭關係時，恐怕都不會輕易添加更多可能令全球局勢失控的因素。是以美國對台海的施壓，無論戲演得多大，仍舊是旨在迫使北京與莫斯科保持距離，以確保西方完成在烏克蘭擊潰俄羅斯的目標。





中國遼寧號航母在西太平洋演練戰機升降（日本防衛省官網圖片）





美日韓牽制遠東俄軍



如果我們換一個角度看，實際上無論是東盟領袖之赴美，還是台海局勢之變化，北京的反應都還是停留在外交部發言人表態的層級。朝鮮半島卻截然不同了：拜登將於20日起程，親訪韓、日兩國。而在此之前的十日，中國國家副主席王岐山參加了南韓新總統尹錫悅的就職典禮，並於當日舉行雙邊會晤，而中國外長王毅亦於16日與南韓新任外長朴振舉行視像會議。



由此可見，朝鮮半島才是當前中美外交重中之重。表面看來，雖然北韓年初以來接連試射各種新型彈道導彈，甚至有可能恢復地下核試，導致東北亞局勢緊張，各方給予重視也是理所當然；但在烏克蘭即將發動對俄攻勢的背景下，恐怕要複雜得多。







美日韓可能在朝鮮半島至北方四島方向牽制遠東俄軍（互聯網）





如果美軍太平洋艦隊的航母打擊群，和日本自衛隊的直升機航母在朝鮮半島以東出現，他們固然可以是威懾平壤，但同樣也可以是劍指日本最為關切的北方四島。不管是虛是實，有此威脅，克里姆林宮在準備與烏克蘭的新一波戰事時，就難以從遠東抽調兵力支援歐洲。



但如此一來，南韓的強硬對朝政策，就可能冒上捲入對俄衝突的危險，尹錫悅總統恐怕會三思。是以，拜登一改美國總統以往亞洲首站必訪日本的傳統，先行來首爾密斟，東京則識趣地退到一邊靜待會談結果。不料那邊廂，北韓竟也自兩年多來首次爆發了Omicron新冠疫情，金委員長忙於調動軍隊抗疫，還有沒有餘力在拜登到來之際對外展示武力，就成了當前亞洲局勢的最大懸念。面對北韓，拜登現在該派航母，還是送輝瑞呢？