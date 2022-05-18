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18/05/2022

3種方法DIY「蜜汁叉燒腸」！外皮透薄、柔軟、滑嘟嘟！用牛油紙拉腸粉都得？

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    韋太

    韋太 (Irene Chan)，烹飪導師，食譜作者及擔任食譜創作工作。

     

    曾獲多間大型機構邀請撰寫食譜。2009-2020年出版了15本個人創作食譜，分別是《自家製懷舊小食1&2》、《一口果香》、《小食多滋味》、《我愛手工麵包》、《你煮得到的家常菜》、《人氣曲奇蛋糕》、《韋太王牌甜品》、《人氣招牌家常菜》、《全手工低溫做麵包》、《最多人想學的前菜小食》、《簡易全雞宴》、《簡易調補家常菜》、《簡易全肉宴》以及《簡易降血壓消脂家常菜》。

    我家私房菜

    本欄每周三更新

　　每次跟朋友去酒樓飲茶，我都一定會點叉燒腸。腸粉好吃與否，這就要看腸粉皮是否煙韌，個人認為過於厚身的腸粉皮不好吃。今次就教大家在家自製「蜜汁叉燒腸」，教大家用3種方法整腸粉，包括蒸、用牛油紙、布拉！如果想吃煙韌腸粉皮，粉漿最好提早一晚浸發，蒸時不要太薄，這樣就可以做出酒樓水準的叉燒腸！

 

蜜汁叉燒腸

 

 

製作時間︰30分鐘

 

分量︰約9件

 

蒸盆尺寸︰25cmX22cm

 

粉漿材料︰

 

 

粘米粉  120 克

澄麵    15 克

生粉    15克

清水    400 毫升

鹽      1／4 茶匙

菜油    1 茶匙

 

餡料︰叉燒 （切片）   100 克

 

腸粉豉油材料︰

 

清水   2湯匙

生抽  1茶匙

老抽  2茶匙

砂糖  2茶匙

雞粉  1／4 茶匙

 

做法︰

 

　　1. 粘米粉、澄麵、生粉、鹽、菜油及清水順序加入大碗內拌勻，放置室溫靜止30分鐘。（粉漿浸1晚才做，腸粉更滑。）

 

 

　　2. 叉燒切成指甲片大小，加入1茶匙生粉及清水拌勻。

 

 

　　3. 用鑊燒滾一鍋熱水，放上蒸架及蒸盆，蒸盆掃上油，加入適量粉漿入蒸盆內，粉漿要剛好覆蓋蒸盆表面，薄薄一層，放上叉燒片，加上鑊蓋，大火蒸3分鐘至粉皮熟透。

 

 

　　4. 蒸好的腸粉，用膠刮慢慢鏟起捲成叉燒腸。

 

 

　　5. 另外還有兩種方法︰

 

A）  用牛油紙去蒸，蒸好後將牛油紙取起，反轉放在巳掃油的膠托盤上，慢慢將粉皮刮下，牛油紙向下拉底後取走，趁熱捲成叉燒腸。

 

 

B）  用傳統腸粉布，蒸第一底粉皮要棄掉，讓粉漿填滿布的小孔，做法跟牛油紙一樣。

 

 

　　6. 自製甜豉油，將豉油材料混合煮滾及將糖煮溶，放涼使用。

 

 

小貼士︰

 

1. 酒樓會用腸粉布去拉腸粉，家庭式做法由於份量不太多及貪方便，可以改用牛油紙代替或直接用蒸盆去蒸。

2. 叉燒片加入生粉漿可以令叉燒更容易黏附在粉皮上。

 

 

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