綠色金融需求不斷擴大！如何建立健全綠色金融體系？需政策、法規、創新支持！

全球正處於經濟結構調整和發展方式轉變的關鍵時期，對支持綠色產業和經濟、社會可持續發展的綠色金融的需求不斷擴大。過程中需要堅持創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念。

綠色金融是指為支持環境改善、應對氣候變化和資源節約高效利用的經濟活動，即對環保、節能、清潔能源、綠色交通、綠色建築等領域的項目投融資、項目運營、風險管理等所提供的金融服務。

綠色金融體系是指通過綠色信貸、綠色債券、綠色股票指數和相關產品、綠色發展基金、綠色保險、碳金融等金融工具和相關政策支持經濟向綠色化轉型的制度安排。

建立健全綠色金融體系，需要金融、財政、環保等政策和相關法律法規的配套支持，同時，也需要金融機構和金融市場加大創新力度，通過發展新的金融工具和服務手段，解決綠色投融資所面臨的期限錯配、信息不對稱、產品和分析工具缺失等問題。

將企業環境違法違規信息等企業環境信息納入金融信用信息基礎數據庫，建立企業環境信息的共享機制，為金融機構的貸款和投資決策提供依據。

研究制定有助於降低綠色債券融資成本的其他措施。鼓勵機構投資者在進行投資決策時參考綠色評估報告。鼓勵信用評級機構在信用評級過程中專門評估發行人的綠色信用記錄、募投項目綠色程度、環境成本對發行人及債項信用等級的影響，並在信用評級報告中進行單獨披露。

支持開發綠色債券指數、綠色股票指數以及相關產品。完善與綠色金融相關監管機制，有效防範金融風險。加強對綠色金融業務和產品的監管協調，加大對綠色金融的宣傳力度。積極宣傳綠色金融領域的優秀案例和業績突出的金融機構和綠色企業，推動形成發展綠色金融的廣泛共識。在全社會進一步普及環保意識，倡導綠色消費，形成共建生態文明、支持綠色金融發展的良好氛圍。

數碼港首席公眾使命官陳思源早前表示:「當金融投資流入可持續發展的項目及行動、環保產品及有關鼓勵推動可持續經濟發展的政策，市場需要有效的工具,收集、監察及分析相關數據，以協助作出相關投資決定。金融科技正好發揮這個作用。數碼港有不少社群成員專注於綠色金融科技,我們會為推動香港成為領先的綠色金融科技中心出力。」陳思源更表示全香港約有600間金融科技公司，約有400間是在數碼港社群。因此，數碼港的金融科技集群屬於全港最大。

金融科技並非傳統意義上「金融」與「科技」的兩者加起來，而是讓科技在賦能於金融行業過程中，形成一個可持續、普惠性、數字化的新經濟業態，使之更好的服務於疫情沖擊和全球變局下實體經濟發展。 互聯網、人工智能、大數據、雲端計算、區塊鏈等核心技術的運用能助力金融機構更好實現數字化發展，更重要的是為中小企業解決融資難題，以實際行動為中小微企業紓困解難， 切實履行社會責任。

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