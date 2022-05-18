洗衫！煮飯！教做功課！家庭主婦年薪可達百萬？調查盤點媽媽19項工作！邊項工作人工最高？（附完整列表）

世界上最辛勞的工作是甚麼？老師？廚師？司機？你又有沒有想過可能是全年無休的「家庭主婦」？最近外國就有間保險公司就家庭主婦工作量進行調查，將媽媽每項的工作拆開成多種職業，再逐一計算每個職業的人工，得出一位家庭主婦的年薪差不多接近百萬，平均月薪可達8萬多，高過不少打工仔！即睇媽媽值得有幾多人工啦！

保險公司「insure」每年都會進行家庭主婦工作量的調查，他們會將全職媽媽的主要家務工作與不同的職業去比較，再根據美國勞工統計局最新工資數據計算出相對應得的薪酬。在2022年，各位媽媽的年薪可以達126,725美元，足足是近百萬港元！insure指出，2022年的薪酬數據比2021年的結果增加了9.2%，這次的數據是自統計以來首次超過六位數字美元！

（insure網站截圖）

調查就將家庭主婦的工作拆開成19個職業，例如會計、麵包烤焗員、廚師等等，當中就以擔任「兒童護理員」一職的薪酬最高，每周工作40小時，年薪可以逾21萬港元！調查指出，疫情影響多個行業的薪酬，其中心理健康諮詢及社會服務工作就分別下跌了12&和7%，相反設計和會計就分別錄得28%和36%的增幅。

即睇19項工作的薪酬數據（換算年薪為港元，數字只供參考）︰

會計：每周工時0.5小時、換算年薪：約 $8241

麵包烤焗員：每周工時3小時、換算年薪：約$2927

司機：每周工時9小時、換算年薪：約$57527

兒童照顧員：每周工時40小時、換算年薪：約$217309

廚師：每周工時14小時、換算年薪：約$77198

小學老師：每周工時20小時、換算年薪：約$182261

髮型和美容師：每周工時0.5小時、換算年薪：約$3532

法官：每周工時3小時、換算年薪：約$80675

場地護理員：每周工時1小時、換算年薪：約$6915

洗衣員：每周工時4小時、換算年薪：約$21004

執業護士：每周工時2小時、換算年薪：約$4693

家傭：每周工時10小時、換算年薪：約$58038

會議策劃人員：每周工時8小時、換算年薪：約$13971

心理健康諮詢：每周工時5小時、換算年薪：約$37535

社會服務：每周工時40小時、換算年薪：約$91476

設計：每周工時5小時、換算年薪：約$11091

教師：每周工時10小時、換算年薪：約$93878

個人護理助手：每周工時3小時、換算年薪：約$17229

私家偵探：每周工時5小時、換算年薪：約$9120



年薪總數︰約$994708

雖然年薪數字非常驚人，不過這個調查正正道出了每位家庭主婦背後的辛酸，一人要兼任19個角色，包攬煮飯、洗衣、計算家庭支出、清潔等工作，疫情下就連教書都要兼顧！這麼可觀的「收入」的確叫不少打工仔羨慕，但是有多少家庭主婦真的可以得到這樣豐收的回報呢？相信各位孝順子女在5月初的母親節都有跟媽媽好好慶祝，看完這份有趣的調查後記得平日都要多關心日日在家默默付出的主婦們！

（《反起跑線聯盟》劇照）

資料來源︰insure



