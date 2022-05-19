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19/05/2022

曾江喪禮於教堂低調舉行 遺孀前妻同場憂傷送別

#曾江 #喪禮 #王馨平
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　　【晴報專訊】資深藝人曾江上月27日被發現倒斃於尖沙咀檢疫酒店房間中，享年87歲。曾江家人遵從其生前意願，前日低調於教堂為曾江舉行喪禮。只有少數摯親好友出席喪禮，包括曾江遺孀焦姣及前妻鄧拱璧；胡楓和馬海倫等亦到場送別亡友。惟曾江外甥女王馨平早前由台灣返港後確診，正隔離治療的她未能現身送別舅父。

 

喪禮以曾江眼望遠方微笑的相片作遺照。（微博圖片）

 

　　曾江的追思會前日下午以天主教形式舉行，現場布置簡潔莊重。香港開電視前日拍得曾江遺孀焦姣和女兒曾慕雪一早到達教堂打點；至於曾江前妻鄧拱璧及其夫阮兆輝，以及圈中好友如胡楓、馬海倫等，亦低調到場送曾江最後一程。儀式約半小時後結束，靈柩隨即奉移火葬場火化，曾慕雪一臉哀傷，捧着爸爸遺照離開教堂，焦姣則站於後方，神情十分悲傷。火化儀式完成後，胡楓及馬海倫即上前跟焦姣擁抱及慰問，而曾慕雪雖然沒有接受電視台訪問，但仍禮貌地對傳媒說「唔該晒你哋」才離開。

 

曾江遺孀焦姣和女兒曾慕雪在靈堂打點。（電視截圖）

胡楓戴上墨鏡，低調到場送別好友。（電視截圖）

喪禮簡單而莊重，現場布置簡潔。（電視截圖）

 

工作人員發文悼念

 


曾江生前曾與自己的「靈堂」布景合影。（微博圖片）

 

　　至於負責曾江抖音帳號的工作人員，前晚特地發文悼念。文中寫道︰「曾老師，今天（前天）是你的告別儀式，此別已無再見，此後餘生再無你，你常眠，我常念。我最尊敬的曾江老師，你一路走好，你曾說過，你的人生過的很爽，願你在天堂也是。千言萬語，盡在不言中，感謝有你！」工作人員其後更貼上一張曾江站在自己「靈堂」前的照片，原來該處是拍戲場景，工作人員寫道：「後面一張是曾先生五年前拍的一部劇照，曾先生當時說拍一張照，留一個紀念。」可見曾江對生老病死看得開。

 

王馨平確診缺席

 


王馨平正在隔離酒店單獨隔離，故未能出席舅父曾江的喪禮。（微博圖片）

 

　　而馬海倫出席喪禮後，昨日凌晨亦在微博發文悼念曾江，她拍下曾江的遺照，並留言道：「抱着不捨心情送大哥（曾江）最後一程，大家都排隊走，你先走一步，將來在另外世界再見。」至於曾江的外甥女王馨平，日前在台灣為父親王羽奔喪後，返港時確診新冠肺炎，現正入住政府指定的輕症者隔離酒店單獨隔離。她前日在社交網留言︰「確診後第四天，香港出太陽啦！雖然喉嚨在吞嚥時仍痛痛的，但感覺精神還不錯，保持正能量。」未能送別舅父的她，相信感到十分可惜。

 

轉載自: 晴報

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