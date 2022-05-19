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19/05/2022

祛濕、調經靠「茶療」？與中醫師組隊研養生花茶包，港女盼解決現代人亞健康問題！

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　　市民愈來愈著重健康，除了購買保健品，也會喝養生茶。有本地品牌看準養生花茶在本港市場的發展空間，投資6位數自設品牌，並於大型商場開設茶飲店，主要售賣養生花茶，希望將養生概念融入日常生活。

 

好茶養生聯合創辦人張藹靈是養生茶愛好者，希望透過品牌推廣養生飲食文化。（陳靜儀攝）

 

　　好茶養生聯合創辦人張藹靈與拍檔本身喜歡喝養生茶補身，亦留意到香港也有不少人會飲用養生花茶，但她們發現港人生活忙碌，沒有太多時間準備材料烹調，加上他們對食材成分配搭未必太認識，於是她們看準港人的需求，於2016年與中醫師組成團隊，創立品牌好茶養生，將較為古板的養生概念融入日常生活。

 

針對亞健康問題推養生茶包

 

　　張藹靈透露，創立品牌初期投資300多萬，主要支出為產品研發、食材，以及店舖與倉庫的租金等。

 

　　回想創業初期，兩人面對不少挑戰。張藹靈表示，大家都沒有創業經驗，很多時都是「摸石頭過河」，由尋找原材料、產品包裝到宣傳都是自己「一腳踢」。雖然萬事起頭難，兩人也因為喜歡喝養生茶，發現香港人普遍遇到的亞健康問題，因此針對祛濕、女士調經等問題，與中醫師團隊諮詢後，才正式推出養生茶包。

 

品牌於旺角大型商場開設茶飲店，售賣花茶及花果茶蛋糕。（陳靜儀攝）

 

　　面對市場競爭激烈，品牌亦制定一系列策略應對。張藹靈指，品牌主攻產品多元性及方便性，由養生茶包、健康零食、早餐即食羹，甚至開設茶飲店等，讓茶療更容易融入日常生活中，令養生不再是傳統的概念。

 

推新款式帶領潮流保競爭力

 

　　相比坊間的台式茶飲店主打珍珠奶茶，品牌售賣即泡養生茶、花茶蛋糕及花茶雪糕。她指，品牌的茶飲店以養生概念為主，從顧客層面來說較有新鮮感，可以吸引年輕顧客嘗試。對於早前疫情嚴重，品牌亦推出養肺護喉產品，如桂花雪梨茶、陳皮燉檸檬等。張藹靈表示，受惠於疫情及市民在家工作，加上與不同網上購物平台合作（如HKTVmall、士多），刺激品牌的網上生意上升大約34成。除了與網上購物平台合作，品牌亦設有自家網店，其生意佔公司整體生意額約34成。張指，光顧網店的客人購買養生花茶居多，且大部分之前已曾光顧。

 

　　市場上有不少類似的品牌，張藹靈認為，一定要保持品牌的競爭能力，包括以價格優惠、其他服務配套，同時亦要定期推出一些新款式繼續帶領養生潮流。她續指，面對消費者愈來愈容易取得各種資訊，品牌必需要真材實料才可以在市場上屹立不倒。

 

　　至於未來，品牌計劃把握租金回落的機會，物色新店舖，擴張手搖飲品店業務；而零售方面，亦會與其他網上平台合作。

 


 

 

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