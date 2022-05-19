小心自製相學危機！粗暴抺嘴變「貓嘴」？要對自己「溫柔」，否則眾叛親離？

這是個急促而勇悍的年代。

我不是說政治惡鬥，或職場火拼。





只是很踏實地研究我們鼻子下面的東西—我們的嘴唇。





和朋友吃飯時，我常留意他們抺嘴的動作。





有些女朋友平日斯文淡定，身體語言極其優雅，可是一到飯局尾聲，取出紙巾抺嘴時，不知為甚麼會突然粗暴起來，使勁地大力抺擦。





男的也好不了多少，一拿出純白、淡灰或淡藍的手帕時，使勁往嘴邊狂捽，好像非此不能抺得乾淨似的。最要命的，還順勢把皮膚往下扯！





這時我便按捺不住，像壞唱片一樣提醒他們：





「你只有一塊面，面上就只得一塊皮，捽皺扯皺就好難救。你食飯有幾骯髒吖？駛唔駛咁暴力？而且細力抺、同大力抺，效果冇分別喎！」





我當然希望所有朋友都皮光肉滑啦，但我的溫馨提示並非純從愛美的角度出發，如果嘴唇旁的皮膚被粗暴地日抺夜抺，日子有功，可能形成「貓嘴」！





這個相學上的忌諱，並非年青一代認識的「貓嘴」，後者指賣萌的表情，常在網絡上表情符號出現。





相學上「貓嘴」一詞，含意絕對負面，形容嘴唇上下的皮膚起了一撮撮垂直的皺紋，像貓兒的嘴巴一樣。





這在貓面上很可愛，在人面上卻很可悲！





它反映人際關係上出現嚴重的問題，尤指晚年孤獨。原因可以是自閉、頑固、自我中心、或只愛聽好說話、因而疏遠了忠言逆耳的朋友。





回到抺嘴的問題上，如果本來是好人一個、好嘴一張，卻無啦啦因肉緊拭抺，而落得中晚年「我孤單、我寂寞、我凍」，你說多冤枉呢！





朋輩中常有人問：「我中晚年有冇人陪？」





想有人陪你玩，就要：

（一）善待自己的皮膚、避免親手炮製「貓嘴」。

（二）注意貓嘴所表示的性格弱點，例如太自我、立場太極端、諸事沒商量等。又要避開負面情緒，把自己從自閉、抑鬱中重釋放出來。

（三）善待朋友，定期問候、關心、約會，否則買少見少。

（四）多認識新朋友，擴闊自己的生活圈。

珍惜皮膚、珍惜朋友。別以為大力抺嘴就會乾乾淨淨，用錯了力，連朋友都跑得乾乾淨淨呢！