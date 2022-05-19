連敬涵：港股勢穿兩萬關？小米績前瞻　騰訊不宜撈？車股仍可吼？

嘉賓：勤豐證券資產管理董事總經理 連敬涵

港股受累隔晚美股急挫及騰訊(00700)業績遜預期影響投資氣氛，半日一度跌逾700點，其後跌幅略為收窄，恒指二萬關口支持力有多大？科技股全線向下，ATMX累計拖累恒指242點，當中小米(01810)收市後公布業績，惟績前傳出手機訂單最多降兩成，股價或再穿年內低位？汽車股連升多日，今日普遍見回吐，但獨見比亞迪(01211)一枝獨秀，逆市成為表現最好藍籌，目前可追入嗎？

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