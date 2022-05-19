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19/05/2022

《MakeMoney》UST及LUNA崩潰事件，仲可以點部署？

#理財 #MakeMoney #UST #Luna #加密貨幣
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　　話說幣圈呢一期講緊UST同LUNA崩盤事件，有人輸到爆晒廠真係無嘢好講，不過，呢件事究竟背後帶出咩教訓俾大家反而值得深思下。不過，所謂「幣圈一天，人間十年」，如果揸住一堆LUNA點算好？其實官方都有小小辦法去應付，不過究竟信唔信得過呢？今次就同你仔細分析下啦！

 



LUNA跌到落地芯，趙長鵬都遭殃


　　未出事前每粒LUNA大約係85蚊美金左右，而家只係值0.00018，跌左幾多都費事計。不過，中招嘅人就唔止新手散戶，仲有好多行內人都出事，就好似Binance 創辦人趙長鵬透露，公司係LUNA市值$16億美元時，投資左$300萬美元，但而家只係勝返2400美元，喊都無謂囉。


　　不過，趙長鵬手持呢批LUNA就未有出售或者移動（沽出去都蝕燃料費），而係計劃緊點樣向Terra施壓，希望幫到其他散戶拎返晒筆錢，雖然就無講到有咩實際計劃，不過叫做有返小小希望啦，畢竟連行內人都損手爛腳，有趙長鵬陪住，個心好似都無咁傷。

LUNA仲還沒死透透？創辦人計劃讓Terra硬分叉


　　Terra（LUNA）創辦人Do Kwon呢期真係危險，因為已經多次報導佢受到人身威脅，所以佢都急急腳思考方法，睇下有無計救得起LUNA，其中一個計劃就係進行「硬分叉」，希望可以將LUNA同UST分開。目前得出消息就係，會計劃開發一條新區塊鏈，而舊鏈就會加上「Classic」字樣，持有LUNA人仕會收到新空投嘅代幣，新幣幣名未有，但舊 LUNA 將稱為 LUNC（LUNA Classic）。


　　用人話講，你想像一下你手上揸住一堆已經退市嘅股票，基本上無咩價值，公司就同你講唔使擔心，我地而家會新開一間公司，並根據你手上嘅舊股票換成新股票俾你。正常人都應該願意咁做，因為已經係最後翻身機會，所以持有LUNA嘅人可以再Hold多陣。


而加入LUNA係咪抵？你要有破釜沉舟嘅決心......


　　而家LUNA跌到咁係咪最佳入市機會？就算博佢出新幣空投好似都幾划算！不過，現實情況係，多個交易所已經下架LUNA幣交易，想透過CEX買都已經無咩機會；而係DEX上面，實測過目前只能買入，不能賣出，原因應該係因為LUNA嘅流動性早係之前嘅恐慌性拋售個陣已經被人換晒，所以個兌換POOL只有LUNA幣，簡單來說即係「擠提」，所以DEX不知幾想你換晒佢手上嘅LUNA。


　　所以話，而家走去買去LUNA，係要有「破釜沉舟」嘅決心，即係就算Total Loss都你唔會覺得痛，如果有咁嘅閒錢又想搏返鋪大細，先好走去買。不過提醒返，投資加密貨幣風險高，如果真係想買就要思考清楚啦！

撰文：李皆穎

 

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