Sammi贏MIRROR成首季最賺錢KOL！代言保險公司宣傳Go Green！天后有意將環保融入音樂？

早前 MIRROR 演唱會門票公開發售，據聞有「黃牛飛」炒至近十萬港元天價，鏡粉瘋狂程度可見一斑。MIRROR 人氣爆燈，深受各大品牌歡迎，代言廣告無處不在，按理他們該是廣告最高額的 KOL，但根據廣告媒體監察公司統計，榮登銷量額首席 KOL 另有其人，竟然是天后鄭秀文（Sammi），結果有點出乎意料之外。

（影片截圖）

原來 Sammi 經常親身試驗各種不同的新產品，然後推介予網民，帶貨力強，早前推出日本製的粉紅色膠碟《 FAITH 》更一度賣斷市。

Sammi 乃歌影雙棲的天后級人馬，向以形象百變見稱，是廣告商的竉兒，曾經代言的品牌多不勝數，如化妝品、手錶、洗髪水、手機、外賣速遞平台、銀行、時裝、營養補充品等等。

近期 Sammi 為保險公司作代言人，宣傳片以「Go Green」為主題，呼籲大家節省能源，使用電子服務，減少紙張浪費，實踐綠色生活，為環保出一分力。Sammi 更表示未來將環保概念加入其音樂作品中，希望與歌迷一同推動環保意識。

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