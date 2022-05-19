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19/05/2022

留家抗疫少運動，疫後行多幾步腳痹痠軟？4款食物助改善血液循環！

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  • 曾欣欣

    曾欣欣

    鍾情Superfoods超級食物，以廚房做Playground！加拿大註冊營養師、代言人、5書作者，最新著作《就這樣EatClean減脂》。

    欣欣食乜嘢

    本欄逢週四更新

　　過去第五波疫情，大家都統統留在家活動，運動量大大減少。現社交距離措施繼續放寬，大家都急不及待回復之前的生活，有讀者笑說感覺自己血液循環極差，近來很容易腳痹痠軟，有時候行多幾步手腳會突然感到僵硬。感覺無力未必一定是血液循環不良，不過糖尿病患者、吸煙者及高血壓者會容易出現這個情況。今天就讓我分享四款食物促進血液循環。

 

（圖片由作者提供）

 

1. 紅菜頭汁

 

（圖片由作者提供）

 

　　紅菜頭含豐富硝酸鹽，攝取後會轉化成一氧化氮，一般半杯至一杯分量的紅菜頭汁已經可以令血管放鬆，及增加肌肉組織的血液流量，因此很多運動員都有以紅菜頭汁作為補充。除輔助運動員，紅菜頭還可改善成年的血液循環系統。超市購買樽裝紅菜頭汁，盡量選擇100%全天然，並沒有混合其他果汁或添加糖份。

 

2. 核桃

 

　　提到核桃，大家相信亦即時聯想到奧米加三了。奧米加三能促進體內釋放一氧化氮，令血管擴張從而有助紓緩血壓，因此幫助血液流通。研究亦顯示，糖尿病患者定期進食核桃，可改善血管健康。另外，核桃亦含維他命E有助放鬆血管，抑制血小板形成結塊。當然除了核桃。另一款奧米加三含量高的食物三文魚，亦有同樣功能。

 

3. 深綠葉菜

 

　　各款深色綠葉菜，例如羽衣甘藍、菠菜、芥蘭、火箭菜等，全部都含豐富硝酸鹽，有效放鬆及擴張血管，改善血液循環。2015年一份實驗特別去研究進食菠菜對血管的效用，研究人員發現當參賽者連續七天每天高分量菠菜（大約半棵菠菜），他們的上壓及下壓同時得到改善。

 

4. 薑黃粉

 

　　薑黃粉的護肝排毒大家都認識，但其實改善血液流通亦是薑黃粉其中一項益處。2017年就有一個美國研究發現，當健康人士連續12星期每天補充薑黃素2,000毫克，有效增加上臂血流量接近四成。

 

 

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