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心理攻防戰
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19/05/2022

音樂陶冶性情！除了有助放鬆、增加創意，還可以反映我們的性格特質？

#心理情緒 #精神健康 #音樂 #聽歌 #心情 #音樂影響 #古典音樂 #性格
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  • 梁若芊

    梁若芊

    臨床心理學家、臨床心理學碩士及博士、香港心理學會院士。過去三十多年，曾任職於香港和加拿大的懲教部門、青山醫院門診部，及在香港大學先後主理輔導和學生事務之責。

    2021年終於進入半退休狀態，有限度私人執業和繼續參與心理健康教育工作了！

    心理攻防戰

    本欄逢周四更新

　　以前，爸媽們讓孩子去學音樂學樂器，是源於「音樂可以陶冶性情」的信念。現代學音樂就加上了增加孩子課外活動的成就，增加入心儀學校的機會。不論目的是單純還是複雜，音樂與性情的關係確實是密切的。

 

　　我們都聽過很多研究說音樂不單可以調整人類的心情和脾氣，它甚至可以令動物和植物快樂生長。

 

（圖片來源：unsplash）

 

　　究竟不同的音樂會有那些影響呢？

 

　　有研究指出，不同的音樂可以有不同的作用：如果你感到沒有動力，難以集中之時，那些「氛圍音樂」，即那些令人放鬆的環境輕音樂，就可以令人放輕鬆，腦袋會集中和清晰一點，創意也會增加。

 

　　跳舞音樂和強勁拍子的音樂是可以令人精神振奮的。所以最適合在懶洋洋的時候來提升自己的動力，令你可以一鼓作氣去付諸實行。

 

　　至於那些宗教音樂和誦經似的音樂，它們那些比較慢板重覆和低沉的音調，往往可以令人感到平靜安穩，減輕緊張焦慮。

 

　　古典音樂也是可以令人感覺良好的音樂，它能鼓勵創意，也令人自我感覺良好。究竟是古典音樂的神奇作用，還是我們慣常視認識古典音樂的人為有修養有教養的人，所以這些人就會感到有自信自傲，那就不能肯定了。

 

　　當大家以為只要浸淫在上述某一類音樂中就最成功之時，研究又告訴我們，那些喜歡多類音樂的人比起單一興趣的人，竟然會是更開放明理的人，是更容易與不同的人和睦相處的。

 

　　也許人生的現實就是如此，要能博大要能高當然是最理想，但是事實上，有很多時候都是要有所取捨，深入研究和享受某一種音樂，就難免會對其他類型有抗拒，專注和固執可能是相近的特質，開放和隨意也可能是另一對老朋友！

 

 

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