5間人氣日式串燒店推介！MIRROR、ERROR成員偶像店、中環隱秘打卡點、秋葉原Feel懷舊主題、高性價比串燒Omakase

夏天了，郊野公園的燒烤地點仍然關閉，封鎖了青春的回憶！不過，現在更想重溫日本旅遊的美味時光！這兩年，日式串燒店的開幕數字雖然遠遠比不上Omakase，但論特色度和話題性絕對夠高。今次推介5間日式串燒店，有MIRROR、ERROR成員做老闆的，有新派玩味的，也有猶如日本玩具收藏者之家的，有個性也有水準。趁限聚放寬，一於相約大班Friend去吃惹味串燒，一串接一串吃過痛快吃過夠！



1.鏡粉錯粉必到話題新店！影之鳥



香港現今兩大男團MIRROR和ERROR，無論在哪種場合出現，總能引起一時轟動，飲食業也不例外。MIRROR成員AK、阿Jer及ERROR肥仔去年12月中在尖沙咀開設串燒店「影之鳥」（Kageno Tori），未開業已先令一眾鏡粉錯粉興奮，社交平店過萬追蹤，訂座更爆滿至三、四個月後。





黑色帶來神秘氣氛，像間忍者屋。

（圖片來源：影之鳥facebook）



明星開店有噱頭，但同時面對更大壓力，更加需要維持水準。為串燒而來的，請放心！店內雖然播放MIRROR和ERROR的歌曲，但沒有周圍都是偶像海報（粉絲心中有偶像就足夠吧）。店子以木色和黑色為主調，設有Ｕ形串燒吧枱，走日系簡約型格路線。餐牌提供超過一百款料理，由擁有10年日本料理經驗、來自沖繩的日籍大廚仲泊大阿設計，當中超過一半是串燒。串燒採用日本備長炭烤製，賦予迷人炭香，也保留食材原汁原味。仲泊師傅嚴選食材，店中主打的鳥燒採用日本九州華味鳥，做出鹽燒雞肉串、燒雞心、雞皮串外，還有雞冠、雞頸、雞尾和香港少見的雞提燈。雞提燈即雞卵巢，外形如燈籠，燒鳥愛好者必試。







串燒採用日本備長炭烤製，賦予迷人炭香，也保留食材原汁原味。

（圖片來源：影之鳥facebook）



明星店不只賣噱頭，串燒也做得有板有眼有水準。

（圖片來源：影之鳥facebook）



店內經常有明星到訪，例如Collar，前夫們要留意。

（圖片來源：影之鳥facebook）



店中串燒由$38起，晚市歎串燒呷清酒，平均消費大約$500左右，可說是合理。無論是鏡粉、錯粉，還是串燒迷，也要捧一捧場，投入現時串燒界最In話題！



影之鳥



地址：尖沙咀亞士厘道9至11號順豐大廈地下

電話：2335 9720

營業時間：星期一至日 12nn－3pm、6pm－11pm



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