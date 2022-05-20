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20/05/2022

短期旅遊簽證下月恢復 港人料可遊韓

#南韓 #旅遊 #肺炎
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　　【晴報專訊】哈韓族終有「返鄉」好消息！南韓宣布下月1日將恢復短期旅遊簽證，旅客可「自由行」，只要接種2針至3針世衞認可的疫苗，即可免檢疫入境，料港人亦受惠，而認可疫苗更包括科興。有本港旅行社指，將推8至12天韓國團，6月中出發，團費由9,000元起。另旅議會將與日本代表會面，爭取下月次輪開關名單加入香港，並認可科興疫苗。

 

只要已接種2至3針世衞認可疫苗，港人有望下月遊韓。（資料圖片）

 

　　南韓已暫停免簽證入境逾2年，南韓法務部昨宣布，下月1日起將重新對一般國家（Level 1）公民，發放短期訪問簽證（C-3）及電子簽證，可以商務活動、旅遊、探親等入境，停留最多90日，而被列為注意國家（Level 2）的公民，則只能以必要目的申請簽證，但暫無國家或地區被列為Level 2。

 

旅社推8至12天團 9000元起

 

　　縱橫遊常務董事袁振寧表示，目前C-3簽證可網上申請，據南韓入境要求，並不限於小包團，即容許自由行，只要接種2針世衞認可疫苗，或已打第3針即可免檢疫，認為疫情前每年有近60萬名港人遊韓，相信恢復通關有正面影響，惟機位緊絀，料較疫前貴近4,000元。

 

　　他指已著手準備6月中出發的旅行團，8至12天團費約9,000至1.6萬元，一旦回程時航機遭熔斷，旅客需自行負擔酒店及膳食費用。

 

港爭取納日本次輪通關 盼認可科興

 

　　另日本本月容許美國、澳洲等4國以小包團形式入境，但不包括香港，且不認可科興疫苗，最快下月逐步通關。

 

日本本月先容許美國、澳洲等4國以小包團形式入境（資料圖片）

 

　　旅議會主席徐王美倫稱，正約見日本觀光協會商談，如成事最快下周會面，將爭取讓香港加入次輪通關名單，並認可科興疫苗，但認為屆時仍會設配額、由導遊全程跟團、需簽證等條件。她說，小包團人數少約10人，要分擔導遊及車費，相信團費較疫情前升10%。她又指，一直有與港府溝通，望取消航班熔斷及縮短返港後檢疫日數，尤其暑假黃金檔期，當局回應要「睇定啲」。

 

 

轉載自: 晴報

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