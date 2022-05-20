  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
時事要聞
娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

20/05/2022

傳播鏈涉Benchmark宏思 上環譚仔三哥爆疫5確診4人同校

#肺炎 #疫情 #歐家榮 #星月樓 #御善私房菜 #Benchmark宏思 #譚仔三哥
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】再爆食肆新群組。上環「譚仔三哥」5名食客中招，當中4人在上環「Benchmark宏思」上課，同校亦有35歲同學中招，疑兩者有傳播鏈，兩處均要強檢。

 

　　另昨多291宗確診，38宗屬輸入，全基因分析揭再有1名旅客染BA.4，11人染BA.2.12.1，變種分支威脅增。

 

　　本港昨多291人感染，38宗屬輸入；另多1名91歲無打針女院友病逝。

 

譚仔三哥關店消毒，將按政府指引重開。

 

　　而食肆群組蔓延至教學機構，衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，上環338Apartment地下的「譚仔三哥米綫」有3男2女食客，在上周五（13日）光顧後，相距2至5日發病，患者年介26至57歲，病徵輕微。部分食客有同行者，分坐5桌，彼此不相識；同日下午4時半至6時光顧者要強檢；譚仔三哥指已即時關閉分店消毒，會按政府指引重開。

 

4名確診食客，曾在上環西區電訊大廈13樓「Benchmark宏思」上課。

 

　　歐指，食客中有4人在本月11日至15日，曾在上環西區電訊大廈13樓「Benchmark宏思」上課，時間為每日上午11時至晚上11時，同班有39人，有學生透露有人曾經除口罩。而該校1名35歲男同學本周一（16日）始發病，因他無去譚仔三哥，不排除受同窗感染。中心已向食店及宏思索取食客及學生資料，調查誰是源頭；宏思昨亦納入強檢。

 

星月樓店內鮮風量不足

 

　　上環星月樓及觀塘御善私房菜，則各多3名食客中招。歐指，聯同機電署巡視星月樓後，發現店內鮮風不足或因通風系統故障，爆疫當晚無全開空氣清新機、洗手間抽氣有問題，已要求改善。歐另指，多1人感染BA.4，她由南非經迪拜及新加坡抵港，全港累計9人感染；另多10旅客驗出BA.2.12.1，累計35人中招。

 

 

轉載自: 晴報

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#肺炎 #疫情 #歐家榮 #星月樓 #御善私房菜 #Benchmark宏思 #譚仔三哥

更多世事政情文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk