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20/05/2022

海關截走私艇 136貓狗困17籠 另一處所檢31瀕危淡水龜 10隻已死

#走私 #淡水龜
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　　【晴報專訊】本地執法部門近日接連搗破多個涉嫌非法走私、捕獲和販賣動物的團夥，其中海關和警方前日（18日）於本港西部水域截獲一艘快艇，在船上發現分別裝於17個籠的136隻貓狗，估計每隻市值1萬至1.5萬元，駕船的30歲男子被捕。

 

涉案快艇於爛角咀西北對開海域被截停，檢獲101隻貓及35隻狗。（警方圖片）

 

　　另外，漁護署及警方於一個處所搜出31隻不同品種的瀕危淡水龜，兩名男子涉捕捉和售賣瀕危物種被捕。

 

　　水警小艇分區第三隊高級督察翁淦崙指，人員前晚發現有可疑快艇從沙洲西面進入本港水域，要求對方停船不果，一輪追截後於爛角咀西北對開海域將船截停，發現101隻貓及35隻狗被關於17個籠內，其中一個膠籠更有16隻貓，貓狗均顯得驚慌。他指事後將貓狗交由愛協和漁護署跟進，一名30歲男子涉殘酷對待動物等4罪被扣查。

 

涉案快艇於爛角咀西北對開海域被截停，檢獲101隻貓及35隻狗。（警方圖片）

 

　　海關海域聯合特遣隊高級督察鄧修賢稱，每個籠內的貓狗數量不一，但清楚看到環境擠迫，走私的均屬年幼名種貓狗，料不法分子企圖偷運來港轉售圖利，或是將網購寵物偷運來港交貨。水警總區刑事部署理總督察陳翎估計，每隻貓狗市值1萬至1.5萬元，將調查是否涉及集團運作。愛協證實昨從漁護署接收12隻狗及35隻貓，按法例牠們需先隔離檢疫最少4個月。

 

涉案貓狗每隻市值達1.5萬

 

大頭龜屬於受法例保護的瀕危或極危物種

 

　　另外，漁護署周二（17日）亦與警方突擊搜查一個處所，於該處和一輛車上搜出31隻瀕危龜隻和捕捉器具，如網、鏟、誘餌等，當中6隻大頭龜、9隻俗稱金錢龜的三線閉殼龜、3隻眼斑水龜、2隻黃緣閉殼龜及1隻山瑞鱉仍然存活，全部屬受法例保護的瀕危或極危物種，其餘10隻龜則已死亡，兩名涉案男子被捕。

 

　漁護署瀕危物種保護主任（行動）劉特銓指，早前接報有人在網上稱狩捕本地野生動物轉售，又涉售賣多種海內外瀕危物種，因而調查，料搜獲龜隻售價介乎數千至一萬元，所有龜隻將由漁護署暫保管。漁護署動物護理主任（執法）陳勁東相信部分龜隻在本港捕獲，將調查是否涉非法狩獵。

 

 

轉載自: 晴報

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