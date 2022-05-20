昨日33板塊升跌情況：

迄12:30，上升板塊：6；下跌板塊：27。

至4:30收，上升板塊：5；下跌板塊：28。

前市恒指收：20644.28。

昨市恒指收：20120.68，跌523.6。

前市期指收：20486。

昨市期指收：20020，跌466。

前市低水：158；昨市低水：101。

前市大市成交：1,126.755億元。

昨市大市成交：1,211.15億元，增84.4億元。

前市期指成交：87,864張。

昨市期指成交：103,576張，增15,712張。

美股前晚重挫，恐慌指數（VIX）升逾30%，納指挫逾千點，逾4.7%，回至2020年11月價。有美股資深股評家謂納指可自高位挫75%，此即筆者所講的折半、再折半。

但回至港股，昨日只跌五百多點，原因怕是港科技股已先行先試了折半、再折半，更或再折半的挫骨揚灰式的折磨。有謂苦盡甘來，港股遂可仍坐釣魚船。

使美股勁挫的，不是加息，而是個別重磅美零售股的業績使市場失望。零售股業績欠佳，是必然的，經營成本升，未能將上升的成本，轉嫁予美消費者時，公司的盈利必然受損。一家零售巨頭如此，其他零售巨頭也不好過。一葉知「冬」（不止秋），投資者不敢再信明天會美好，遂使部分零售股狂挫25%，在滾雪球或戲院失火效應下，美股便暴跌。

這千點之跌，是否已然跌夠？不一定，因為美國投資者要從這下跌的一葉中，重新估算有關股份的未來盈利和新的股價水平。美股在未來一周都應有這下尋「新合理價位」的壓力。

(iStock圖片)

A股又如何？

殘已久，上證月線圖可見（圖一），殘夠未？昨日上證小時圖（圖二）似見打不死，如今日上破頂阻力，咁就一天光晒！

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）