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23/05/2022

馬德鐘《雙生陌生人》分飾兩角 挑戰演技嗌過癮

#馬德鐘 #雙生陌生人
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　　馬德鐘在無線劇集《雙生陌生人》中挑戰一人分飾兩角，難度甚高，可惜收視不似預期，更要刪減五集，提早大結局。不過，馬德鐘十分享受挑戰演技的過程，看見螢光幕上的兩個自己，更「嘩」一聲大呼過癮。提到現實中的餅印兒子馬在驤，他不會強求父子檔演出，放手讓囝囝選擇未來的路。

 

 

　　馬德鐘繼《我家無難事》後，再演輕鬆喜劇《雙生陌生人》，面對劇中「高收成」同「巫祺男」兩個樣貌相同但無血緣關係的角色，他事前特地跟監製林志華、編劇開會，研究如何表現兩個角色的性格特點。「有咩特質令觀眾更易理解呢兩個角色嘅唔同？事前用咗好多時間做功課，亦花咗好多時間拍攝，好享受呢個過程。」

 

《雙》劇中，兩個馬德鐘同場的戲份加上特效，感覺逼真。（電視截圖）

 

望有「餅印」替身拍戲

 

　　提到兩個角色同場的對手戲，馬德鐘說︰「拍呢部戲需要兩個人同時出現，我喺拍攝現場要行兩條軌迹，而呢兩條軌迹仲要不停交叉、交集，劇組希望做到兩個角色同場，有好多身體接觸、互相交流嘅效果。例如佢會遞啲嘢畀我，我又點樣摸佢？我哋想畀觀眾感受到同一個時空下真係有兩個一樣樣嘅人，而唔係以前好舊嘅拍攝方式，喺畫面見到一個人喺左邊，一個人喺右邊，唔會摸到對方。今次難度在於特技上，今時今日要畀觀眾新鮮感係好困難，拍攝上要花好多時間，解決好多嘢…睇到《雙生陌生人》出嚟嘅效果，我『嘩』一聲，真係過癮，覺得好值得，有啲唔同嘅嘢畀觀眾睇到，我好開心。」

 

馬在驤遺傳馬德鐘的優良基因，生得高大威猛。（資料圖片）

 

　　信不信現實中有相貌一樣的人存在？他笑說︰「基因排列嘅嘢真係好難講，無血緣關係嘅人都會好似樣。若果喺我拍劇嘅時候，有呢個人出現就好啦，可以做我替身，減輕我不必要嘅辛苦；但如果唔係拍劇，呢個人最好唔好出現，咁似我，好多嘢會被佢搞亂晒！」現實中，他與兒子馬在驤相當似樣，囝囝更曾在《我家無難事》飾演父親的後生版。不過，今次《雙》劇中，飾演馬德鐘年輕版的重任落在上位小生黃庭鋒身上。馬德鐘說︰「我無考慮過角色嘅青年版可以搵阿仔再演，其實上次搵阿仔演出都唔係我諗，係監製（王心慰）嘅決定；今次監製林志華話搵咗黃庭鋒，我話『好吖好吖』。我同庭鋒有溝通過，話畀佢聽角色有咩小動作，講嘢態度係點等等。」

 

黃庭鋒演馬德鐘年輕版，表現獲讚。

 

不強求父子檔演出

 

　　提到馬在驤在《我家無難事》的處男演出惹來網民負評，日後會否再拍劇？馬德鐘說︰「佢嘅發展方向，等佢自己諗啦！佢又未讀完書，要繼續讀書。（抗拒再次父子檔演出？）我又無刻意去諗呢啲嘢喎，等於我依家嘅工作，都唔會刻意話想拍邊類劇種，製作人員覺得呢種類型啱我拍，想搵我試下，而我睇劇本、人物設定時又覺得開心，就會去拍。依家嘅我就係抱住呢種想法，唔會強求。」

 

馬德鐘在《雙》劇中與湯洛雯談情說愛。

 

　　馬德鐘早年多扮演man爆型男或專業人士，近年一改戲路，拍攝輕鬆有趣的作品。「以前做好多硬漢人物、專業人士角色，近年比重相對地平衡，多咗人搵我演輕鬆嘅劇，《我家無難事》都係呢類型。拍《雙生陌生人》主因係想畀觀眾新嘅觀感，希望佢哋覺得『咦？馬德鐘放低咗啲嘢，演出有啲意想不到』，而我又覺得拍喜劇真係拍得幾開心。」

 

轉載自: 晴報

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