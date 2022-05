Subject Line這樣寫才不會被誤當垃圾郵件，Email起標題3大原則！（附8大範例）

(Credit:https://stock.adobe.com)

E-mail的標題(Subject Line)是非常重要的一個部分,如果標題內容空泛(vague)、不吸引,或看起來像垃圾郵件(junk mail),命運就是直接進入「垃圾桶」。

你有沒有曾經因為想不出標題,而讓E-mail的Subject Line空白呢?你有沒有曾經懶得改Subject Line,而一直沿用同一封信的標題繼續和對方聯繫,就算討論的議題已經和原主旨毫無關聯了呢?記住記住記住!Subject Line是整篇Email的靈魂,如果沒辦法吸引對方開信閱讀,內容做得再精美都是枉然。

這個星期,筆者會為大家分享E-mail標題的「三大原則」及「八大範例」。大家記得bookmark定呢篇article以備不時之需呀!

Part I — Email標題三大原則:

第一原則:Keep it short

(Credit:https://stock.adobe.com)

收件箱一般能顯示E-mail標題的60個字符左右,而手機版則只能顯示25到30個字符。因此,E-mail的標題切忌過長,3-5個英文單詞為理想,最多7-9個字。

Examples:

● Two questions about your proposal

● Welcome to C&Y Collection Limited

● E-invoice for your order #123456789

第二原則:Place the most important words at the beginning

(Credit:https://stock.adobe.com)

由於你不知道對方的電腦或手機可以顯示subject line中的多少個字,因此,記得把最重要的信息放在最開頭。 否則,重點很有可能被對方忽略了。

● Meeting Rescheduled for Friday

● Reminder on Vaccine Pass for Campus Access

● Fire Drill Rescheduled for May 20th, 2022

● Great Prizes for Top Ten Winners

● Answers on New Products

● Latest Designers for Kids

第三原則:Keep it focused & specific

(Credit:https://stock.adobe.com)

專家說,Email標題必須能準確地傳達郵件的內容,以便收件人在毋須打開電郵的情況下快速知道電郵的重要性。

● Submit your Final Report by 5pm

● Indicate your preference now

● Clean up your desks today

● Submission of reflection report

● Important Updates About COVID-19 Planning and Actions

(Bad example:“Do you have a second?”是一個內容模糊的Email標題,因為對方必須打開郵件才能弄清楚你想要表達甚麼。)

如果是工作申請(Job application),標題需列明你的姓名和職位。

● Administrative Assistant Job — Your Name

● Communications Director Position — Your Name

● Job Posting #1212: Sales Manager— Your Name

Part II—常見的Email標題範例:

(Credit:https://stock.adobe.com)

Subject Line範例(一):

*Welcome to [company] — [next step(s)]

Example:

*Welcome to ZYQMart — Here’s how to place your first order

Subject Line範例(二):

*Action Required: [Task]

Example:

*Action Required: Confirm Your Email Address

Subject Line範例(三):

*Reply by [Date]:Cast your vote for XXX

Example:

*Reply by Monday:Cast your vote for the 80th Academy Awards

Subject Line範例(四):

*Flash Sale:[Name of Product] [Discount]

Example:

*Flash Sale: iPup 35% off

(Credit:https://stock.adobe.com)

Subject Line範例(五):

*Last call:[Name Of Product] closes in [#] hours

Example:

*Last call: FoodPenguin VIP Account closes in 5 hours

Subject Line範例(六):

*One more thing about [topic]

Example:

*One more thing about our 2020 Marketing Plan

*One more thing about the Opening Ceremony

Subject Line範例(七):

*Welcome to [Brand/Company] - [Action encouraged]

Example:

*Welcome to F&Z Nail Tech - Try our 3D waterslide nail decals now!

Subject Line範例(八):

*Try Out [Product] for Yourself

Example:

*Try Out Rosewater Face Spray for Yourself