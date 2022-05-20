捐100萬，卻捨不得吃1200元私房菜

「1200元，4位？」姐姐問。

「不是啊！是每位。」我說。

「看餐單，似乎不值⋯⋯」她說。

從餐單上看，確實沒有新意，但姐姐沒說出來，也知道她所說的不值，也包括一個人吃一餐飯要$1200是不值得。

是她吃不起？又不是。

一個星期前我才找她捐錢。我佛家師傅在加拿大籌錢建佛堂，她二話不說捐100萬元。

100萬元和1200港元之間是有很大差距。她願意捐100萬元，而認為吃一頓私房菜1200港元不值得，她是怎樣思考呢？

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人在判斷應不應該做一件事情時，考慮的都是值不值得去做。相信有人會說她既然可以捐100萬元，又何必吝嗇1200港元呢？又或者說她可以捐100萬元，又可以吃1200港元一位的私房菜，兩者沒矛盾。

另一個朋友也有類似的情況。他喜歡車，每次在社交媒體見到新車廣告，都不期然click 入去看⋯⋯於是每次上社交媒體，自然有很多新車廣告pop up出來「誘惑」他。差不多每一次他也都有衝動去試車去買，原因除了喜好，也因為他的車舊了。

他有三部車，一部10年BenzE230、一部8年Audi A4、一部6年BMWi160，他說應該換車這個念頭不時浮現。但他說車子還好，不應浪費，而且新車子不值那價錢；而且還因為鼓勵另一個朋友揸車，以接送他家人出入而把Benz送了給朋友。

上兩個月，我也找他捐錢給師傅建佛堂，他捐了50 萬港元。

50萬元和一部新車之間可以有差距，亦可以沒差距。他願意捐50萬元，而不買一部新車讓自己開心，他又是怎樣思考呢？

人在判斷應不應該做一件事情時，考慮的也是應不應該去做。相信有人會說他可以把捐的50萬元，用來買部新車滿足自己？又或者可以捐50萬元，又買一部新車，兩者沒矛盾。

姐姐不是不捨得吃，她請吃飯也可以吃得很好，但值不值得，是她的標準；朋友不是買不起新車，而是應不應該，這是他的標準。

或許，仍然有人想不通他們究竟怎樣想？