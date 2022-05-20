  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
金錢世界
陶冬天下缸邊隨筆市場最熱點快樂退休我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評中環人女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學親子理財呈分試 你要知生財有道圖窮秘現
關鍵字：買樓 退休 理財 人民幣 通脹 A股 年金 加密貨幣 新股 中國恒大

20/05/2022

捐100萬，卻捨不得吃1200元私房菜

#有錢人
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 方元

    方元

    方元，曾爲一家跨國企業的高級行政人員，奔波於上海、臺北、香港和新加坡。40歲前仍是負資産，欠樓按幾百萬元，沒積蓄沒股票，銀行存款亦只有三個月左右工資，座右銘是「天生我才必有用，千金散盡還復來」。後得《富爸爸窮爸爸》一書啓蒙，決意改變理財習慣，學習投資，以十多年時間做到完全財務自由，做自己喜歡的事。

    金錢世界

　　「1200元，4位？」姐姐問。

 

　　「不是啊！是每位。」我說。

 

　　「看餐單，似乎不值⋯⋯」她說。

 

　　從餐單上看，確實沒有新意，但姐姐沒說出來，也知道她所說的不值，也包括一個人吃一餐飯要$1200是不值得。

 

　　是她吃不起？又不是。

 

　　一個星期前我才找她捐錢。我佛家師傅在加拿大籌錢建佛堂，她二話不說捐100萬元。

 

　　100萬元和1200港元之間是有很大差距。她願意捐100萬元，而認為吃一頓私房菜1200港元不值得，她是怎樣思考呢？

 

（iStock圖片）

 

　　人在判斷應不應該做一件事情時，考慮的都是值不值得去做。相信有人會說她既然可以捐100萬元，又何必吝嗇1200港元呢？又或者說她可以捐100萬元，又可以吃1200港元一位的私房菜，兩者沒矛盾。

 

　　另一個朋友也有類似的情況。他喜歡車，每次在社交媒體見到新車廣告，都不期然click 入去看⋯⋯於是每次上社交媒體，自然有很多新車廣告pop up出來「誘惑」他。差不多每一次他也都有衝動去試車去買，原因除了喜好，也因為他的車舊了。

 

　　他有三部車，一部10BenzE230、一部8Audi A4、一部6BMWi160，他說應該換車這個念頭不時浮現。但他說車子還好，不應浪費，而且新車子不值那價錢；而且還因為鼓勵另一個朋友揸車，以接送他家人出入而把Benz送了給朋友。

 

　　上兩個月，我也找他捐錢給師傅建佛堂，他捐了50 萬港元。

 

　　50萬元和一部新車之間可以有差距，亦可以沒差距。他願意捐50萬元，而不買一部新車讓自己開心，他又是怎樣思考呢？

 

　　人在判斷應不應該做一件事情時，考慮的也是應不應該去做。相信有人會說他可以把捐的50萬元，用來買部新車滿足自己？又或者可以捐50萬元，又買一部新車，兩者沒矛盾。

 

　　姐姐不是不捨得吃，她請吃飯也可以吃得很好，但值不值得，是她的標準；朋友不是買不起新車，而是應不應該，這是他的標準。

 

　　或許，仍然有人想不通他們究竟怎樣想？

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

我要回應

更多金錢世界文章

你可能感興趣

#有錢人

更多財智文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk