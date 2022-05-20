  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
我做Marketing
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識命運占星台辦公室政治形象UP！廣告背後Pris形象教室銷售達人飛凡年輕夢好書看多點HR唔易做
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

20/05/2022

做高層不可不知的管理技巧！好上司3個「不」：不Lunch Meeting，仲要不鬧人？

#職場 #上司 #高層 #管理技巧 #管理能力 #人才 #下屬 #斷層 #lunch meeting #鬧下層 #好上司
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Michael & Derek

    Michael & Derek

    著有《我做媽劇停》一書，撰寫「市場」及「職場」兩大類文章。經常與不同機構及院校合作舉辦Marketing及職場座談會。

    我做Marketing

    本欄每周四更新

　　再叻嘅高材生，都未必一定係好老師，一身好武功但未懂得最好嘅教學方法，最後只係獨腳戲。同樣能力再高嘅上司，都未必係一位好上司。其實香港有好多人才，技術層面不比其他國家人才差，只是香港人才好多時管理能力欠佳，以至未能真正發揮團隊同下屬嘅最大實力。

 

不斷層

 

　　香港職場斷層問題經常出現，好嘅中層員工轉工能力較高，經常被挖角。就算冇轉工，大多亦會辭職轉做freelancer / 開小型公司。最後缺乏好嘅中層員工導致公司有斷層情況。斷層除咗對各員工工作量有影響外，最大問題係訊息亦出現斷層。訊息斷層令上司未能掌握實況而做錯決定，更可能會被同事誤導或利用訊息，造成極大混亂。要零斷層近乎冇可能，作為上司喺呢方面有時較為被動，最多係減少斷層出現機會，同如何處理斷層後續情況。例如將工作流程制度化 / 電子化，以制度或電子紀錄取代人手，就算員工離職後亦能保持正確信息嘅流通； 將部分工作分散 / 合拼，令同一員工部分重任轉移；或部門間人事如何調動等等，都能減低斷層帶來嘅問題。

 

不 Lunch Meeting

 

　　上司擔當團隊中嘅隊長，雖然形象不能表現弱小，但其實內心多數都十分害怕寂寞，更怕被同事忽略，而之後反射行為就會變成過分威嚴或出現其他古怪舉動。最常見例子係上司對自己生日有好大期望，自己會及早為同事「安排」好時間，讓大家易啲製造「驚喜」俾自己。另一方面，上司們會因為冇人陪自己食午飯，而常常佔用同事們 lunch time，逼大家一齊開lunch meeting或一齊食飯。其實同事們除咗要私人空間外，更需要時間「講你壞話」。不論你自覺係完美上司都好，總有人 / 事係夾唔嚟。Lunch時間係同事們唯一唞氣位，做上司要知情識趣，自動消失好讓大家發洩一下，回一回氣先有力同你「再戰」。

 

《受夠了！我要炒老細》劇照

 

不鬧人

 

　　好多時下屬做錯事情，上司都少不免人會破口大罵，有的甚至乎會忍不住人身攻擊，亦因為職級有高低之分，下屬少會反擊。當上司愈罵愈爽，就會造成惡性循環。但其實面對爭執或嘗試指正，身為上司可分四個層次去處理。第一層，亦係最好嘅手段，利用「問」去引出員工自覺性，讓佢從回答中思考問題根源，自己指正自己。可減少衝突帶來負面壓力之餘，亦可激發員工思考能力。第二個層次係「講」，簡單直接指出答案，減少對方思考、再次出錯嘅機會。「講」唔掂，先會「話」。最後亦最常見係「鬧」，但好多上司慣性當係第一層，係咪都鬧咗先。職場上鬧只能發洩情緒，永遠並唔能夠解決事情，反而令下屬有過分壓力，出錯機會更多。再者咁大個人鬧得多都冇意思，倒不如直接炒，所以某程度上鬧係不必要。

 

　　愈係高層，所需嘅管理技巧就更高。如果只投放時間於工作技巧而放下管理技巧，最終辛苦嘅都只會係自己。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

我要回應

更多我做Marketing文章

你可能感興趣

#職場 #上司 #高層 #管理技巧 #管理能力 #人才 #下屬 #斷層 #lunch meeting #鬧下層 #好上司

更多職場文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk