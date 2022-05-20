IKEA香港限定「周末解悶市集」！一連四個周末，集合本地小店、搖搖及劍球表演！現場影相打卡贏1,000元禮品卡！

近年手作市集開到成行成市，沒想過連IKEA也摻一腳！今個周末起，一連四個星期，IKEA將於指定的IKEA分店內舉辦集購物、玩樂及打卡於一身的「周末解悶市集」！除了邀請多間本地特色小店擺檔，更請來花式劍球及搖搖團隊到店内表演，同時設有購物禮遇及多個「有趣打卡位」，到現場影相打卡即有機會贏取1,000元IKEA禮品卡！

IKEA香港限定「周末解悶市集」將於5月21日至6月12日期間的周末、分別於銅鑼灣、九龍灣、沙田及荃灣的IKEA分店內舉行！屆時場內將會匯集八個本地特色小店及品牌，種類由精緻飾品、生活好物、客制化手工精品到療癒畫作都一應俱全！即睇編輯私心推介！

【IKEA市集】攤檔1. Gwong¹ Candle Studio光蠟燭工作室

近年流行造型精美的擴香石，除了可作擺設，只要在擴香石滴上喜歡的精油，更可釋放香氣，改善環境氣場！「Gwong¹ Candle Studio光蠟燭工作室」的擴香石，以烘焙甜品造型示人，非常可愛，放在IKEA的托盤和餐具上更顯精緻逼真，相信能討得女孩子的歡心！

【IKEA市集】攤檔2. SCKCART

由香港平面設計師及插畫家Sharon Chong創立的個人品牌「SCKCART」，主要繪畫客制獨特寵物畫像和卡品，以手繪英文字及以水彩或針筆繪畫出不同食物和風景等，風格溫暖！

【IKEA市集】攤檔3. 手作J－橡皮印章DIYJASON Eraser Stamp

時代變遷，舊事物也許會被淘汰，但我們仍用另一個方式將之保存，就好像「手作J－橡皮印章DIYJASON Eraser Stamp」把香港新舊事物雕刻成印章，透過每個印章訴說我城的故事！大家亦可以自行訂製不同的圖案，包括寵物及人像圖案！

【IKEA市集】攤檔4. Saturday Studio週六工作室

以無拘束隨意流動為創作特點的「流體藝術」近年風靡歐美，「Saturday Studio」不但趕上此藝術潮流，更將之應用在手機殻、時鐘面、招財貓零擺設等各種日常小物！大家又喜歡嗎？

【IKEA市集】攤檔5. 文字師 WORDist

喜歡在石頭上作畫的「彩繪文字師bewordlist」，既為粗糙的小石頭留下文字美，同時又為石頭賦予二次生命！

【IKEA市集】攤檔6. Handmadeship

你的童年回憶裏有甚麼？「Handmadeship」的創作理念正是來自兒時的種種回憶和香港情懷，透過每件充滿港式風格的作品，帶大家回味兒時那種簡單無憂的幸福感覺！

同場加映：專業花式劍球及搖搖表演！

除了特色攤位外，IKEA更邀請由香港元老級劍球運動員李浩翔創辦的「香港花式劍球協會」、由多個本地世界級搖搖選手組成的「Let's Yo 專業搖搖表演團隊」即場表演，並於現場擺設攤檔！大家有興趣學花式劍球或搖搖，可以即場進一步了解！

Let's Yo專業搖搖表演團隊表演詳情

日期：5月21日（銅鑼灣分店）

5月28日（九龍灣分店）

6月4日（沙田分店）

6月11日（荃灣分店）

時間：3pm

香港花式劍球協會表演詳情

日期：5月21至22日（銅鑼灣分店）

5月28至29日（九龍灣分店）

6月3至5日（沙田分店）

6月11至12日（荃灣分店）

時間：3pm

影相打卡有機會贏1,000元禮品卡

IKEA更於指定分店打造「動物浴堂」、「Art Jamming 大會」、「沙灘日光浴」、「運動會」等多個鬼馬打卡位，只要在現場影相打卡，再將相片上載到Instagram並標記地點及 Hastag 參賽組別［一人盡慶組 #IKEASingleFUN （單人照） ；二人同行組#IKEADoubleFUN （兩人合照）；拖男帶女組 #IKEATripleFUN （三人或以上的合照）］，即有機會贏取1,000元IKEA 禮品卡！得獎名額共6個，IKEA將由每個組別内各地選出一名最具創意的得獎者，並於6月13日於 IKEA Instagram Story公布！

此外，凡於任何分店、西灣河提貨中心及特價部、大埔規劃及訂購中心，單一消費滿$100，憑即日收據更可免費獲贈「解悶良方：解悶貼紙及$20優惠券！

IKEA「周末解悶市集」

日期：5月21至22日（銅鑼灣分店）

5月28至29日（九龍灣分店）

6月3至5日（沙田分店）

6月11至12日（荃灣分店）

時間：12nn—7pm