本地社企推「遺產贈毛孩計劃」！免費訂遺囑、捐遺產支持動物慈善機構！仲送3個月寵物保險（附登記網址）

近年愈來愈多人關心動物議題,我們除了可以鼓勵「領養代替購買」外,還有一個新方法可以幫助被遺棄、傷病和流浪的小動物!近日,本地社企「遺善最樂」(ForeverGift.hk)就聯同OneDegree攜手發起「遺產贈毛孩計劃」,鼓勵大眾在規劃自己身後事的同時,考慮將部份遺產捐給動物慈善機構。如果你有興趣留下一份「明日之禮」的話,就可以往下看活動詳情。

由即日至6月30日期間,大家只要到「遺善最樂」的網站登記即可參加「遺產贈毛孩計劃」!成功登記後,就會有律師為你免費訂立遺囑,社企會向你送出一張由人氣插畫家「謝曬皮」設計的限量版感謝狀。而且,One Degree亦會向登記人士免費送出3個月「毛價保寵物保險」,同時會以配對形式為每份成功訂立的遺囑捐出$1000,全數支持活動合作的動物團隊。

(圖片來源︰遺善最樂網站)

相信大家最關心的就是可否自訂所捐贈的動物機構!是可以的,大家可以選擇遺贈給多間機構,不過其中一間就必須是「遺善最樂」指定的動物機構。至於金額方面,可以是特定金額或是遺產的一個百分比,總值最少要$10000,而捐贈的意思就是把慈善機構寫在遺囑,分配一部分的遺產,而不是現在捐贈。

指定動物慈善機構︰

- 救狗之家 Hong Kong Dog Rescue

- 香港兔友協會 Hong Kong Rabbit Society

- 阿棍屋 House of Joy & Mercy

- 非牟利獸醫服務協會 NPV- Non-Profit Making Veterinary Service Society

- 香港愛護動物協會 SPCA- Society for the Prevention of Cruelty to Animals (Hong Kong)

(圖片來源︰遺善最樂網站截圖)

遺產贈毛孩計劃

登記日期︰即日至6月30日(名額有限,先到先得)

網站︰https://www.forevergift.hk/animals

查詢︰5468 3635