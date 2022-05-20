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20/05/2022

本地社企推「遺產贈毛孩計劃」！免費訂遺囑、捐遺產支持動物慈善機構！仲送3個月寵物保險（附登記網址）

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  • Ariel Chan

    Ariel Chan

    寫我所想，寫出所想，願寫出值得你我一一細味的文字。

    Editor

Text: Ariel Chan

　　近年愈來愈多人關心動物議題，我們除了可以鼓勵「領養代替購買」外，還有一個新方法可以幫助被遺棄、傷病和流浪的小動物！近日，本地社企「遺善最樂」（ForeverGift.hk）就聯同OneDegree攜手發起「遺產贈毛孩計劃」，鼓勵大眾在規劃自己身後事的同時，考慮將部份遺產捐給動物慈善機構。如果你有興趣留下一份「明日之禮」的話，就可以往下看活動詳情。

 

　　由即日至6月30日期間，大家只要到「遺善最樂」的網站登記即可參加「遺產贈毛孩計劃」！成功登記後，就會有律師為你免費訂立遺囑，社企會向你送出一張由人氣插畫家「謝曬皮」設計的限量版感謝狀。而且，One Degree亦會向登記人士免費送出3個月「毛價保寵物保險」，同時會以配對形式為每份成功訂立的遺囑捐出$1000，全數支持活動合作的動物團隊。

 

（圖片來源︰遺善最樂網站）

 

　　相信大家最關心的就是可否自訂所捐贈的動物機構！是可以的，大家可以選擇遺贈給多間機構，不過其中一間就必須是「遺善最樂」指定的動物機構。至於金額方面，可以是特定金額或是遺產的一個百分比，總值最少要$10000，而捐贈的意思就是把慈善機構寫在遺囑，分配一部分的遺產，而不是現在捐贈。

 

指定動物慈善機構︰

 

-    救狗之家 Hong Kong Dog Rescue 

-    香港兔友協會 Hong Kong Rabbit Society

-    阿棍屋 House of Joy & Mercy

-    非牟利獸醫服務協會 NPV- Non-Profit Making Veterinary Service Society

-    香港愛護動物協會 SPCA- Society for the Prevention of Cruelty to Animals （Hong Kong）

 

 

（圖片來源︰遺善最樂網站截圖）

 

遺產贈毛孩計劃

 

登記日期︰即日至6月30日（名額有限，先到先得）

網站︰https://www.forevergift.hk/animals

查詢︰5468 3635

 

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