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23/05/2022

與蘭桂坊酒店染疫婦曾同場 太古城麥當勞3母子確診

#麥當勞 #Omicron #肺炎疫情
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　　【晴報專訊】Omicron亞系恐在港擴散。衞生防護中心指，美國返港64歲染疫老婦曾光顧的太古城中心3期麥當勞，再發現有3母子同日到訪後，於上周三（18日）發病。因老婦屬中環蘭桂坊酒店群組，且證染BA.2.12.1，3母子須做全基因測序確認是否同源。

 

　　另有46歲男從新加坡返港後第12日進入社區後始發病，他同日曾在中環美國會會所「飲嘢」，又在貝沙灣會所健身，恐令病毒廣傳。

 

蘭桂坊酒店的確診婦到訪麥當勞的時間，與染疫的3母子重疊約10分鐘。（資料圖片）

 

　　昨多237人確診，當中25宗屬輸入。Omicron亞系恐在港續傳播，傳染病處首席醫生歐家榮指，有3母子曾在本月13日早上光顧太古城中心3期麥當勞，與64歲蘭桂坊酒店確診老婦到訪時間重疊約10分鐘，3人坐近取食物位置，雖然老婦所坐枱相距甚遠，但有機會是老婦擦身而過。而因老婦染BA.2.12.1，中心將為3母子作全基因測序，確認是否同源。

 

　　歐指，3人中的41歲母親已打3針，另分別8歲和9歲兒子則已打2針，3人同在上周三轉陽，全家僅父親陰性；而2名兒子就讀鰂魚涌小學不同班級，上周一和二快測均陰性，至周三轉陽後無上學；其居住的康景花園C座要強檢。另蘭桂坊酒店全部員工及住客已核酸覆檢，未見新症；其他已離開的住客大部分在抵港第12日陰性。

 

46歲男患者 曾美國會飲嘢

 

　　另有從新加坡返港、已打3針的46歲男在抵港第12日陽性。他本月15日離開酒店，翌日到中環公司上班，上周五（20日)轉陽，CT值23、24，病毒量高，正調查是否本地感染。他發病前1日曾在貝沙灣灣畔會所健身，同日又在美國會Town Club「飲嘢」，平日上班多叫外賣，暫僅同住貝沙灣南岸6座的外傭要檢疫。本報以顧客身份查詢，美國會職員指暫未收到關閉通知；貝沙灣服務中心回覆，已安排會所員工快測及作特別清潔。

 

　　而上環宏思群組多2學生及1職員染疫，當中1人去過「譚仔三哥米綫」，歐相信感染源頭由具傳染性學生經人傳人或空氣擴散，且有學生透露教室無咪高峰，需除口罩「大聲講嘢」；亦會在休息室「食嘢飲水」。

 

　　另黃竹坑港大同學會書院中一群組，涉2男1女。歐指不排除教室內有傳播，而全班33人僅4人只打1針，包括染疫3人，其餘全打2至3針，或因而受保護。校方指周末2日快測未見新個案，今如常復課。

 

　　歐指，近期疫情有輕微下跌，惟預期會有新變種來襲，第6波必會出現，促市民要爭取時間盡快打針。

 

 

 

轉載自: 晴報

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