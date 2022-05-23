  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
時事要聞FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

23/05/2022

鏡頭前母子視像通話解相思 楊千嬅自認年紀大 為兒學養生

#楊千嬅 #聲生不息 #養生好湯
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】無綫與芒果TV合辦的歌唱真人騷《聲生不息》昨晚播出第五集，楊千嬅在鏡頭前與九歲兒子Torres視像通話，又大喊「I miss you」，一解兩個月無見的相思之苦。48歲的千嬅感觸表示自己年紀不小，為了陪伴Torres走得更遠，她正學習養生，令身體更健康。

 

 

　　昨晚播出的《聲生不息》中，楊千嬅出場前，特地與兒子Torres視像對話，她坦言母子已兩個月無見，所以極度掛念囝囝。她忍不住對電話說：「I love you so much，Torres！I miss you！」相反Torres全程表現比媽咪更淡定，除了向現場的葉蒨文、周筆暢打招呼，又大讚《聲生不息》好睇，千嬅不禁冧爆讚兒子︰「你又識睇呢啲嘢嘅？」及後，千嬅有感而發道︰「現在我不只是照顧他(Torres）的健康，而是我自己也要開始養生。因為我生他的時候年紀不算小，我很想跟他走遠一點的路。」她又以廣東話補充︰「小朋友話畀我哋知人生充滿希望，幫我哋圓滿過去嘅遺憾。」一字一句盡見母愛。

 

千嬅與Torres視像通話，激罕在鏡頭前母子互動。

千嬅與Torres視像通話，激罕在鏡頭前母子互動。

 

丁子高聽太太歌聲想哭

 

千嬅化身「雙生陌生人」，與舞台上另一個自己擊掌。（微博截圖）

 

　　節目中，千嬅演繹老友陳奕迅舊作《Baby Song》送給Torres，舞台設計營造一個無盡星空的水舞台，利用燈光反射及倒影，令舞台上同時出現兩個千嬅，似足《雙生陌生人》；千嬅特地赤腳演唱配合效果，畫面目不暇給。身在後台的林子祥及內地女歌手單依純，聽到千嬅的真摯演繹，感動得抹眼淚。昨日，千嬅老公丁子高在微轉發太太的演出片段，留言︰「聽到想哭。」千嬅亦在微博稱︰「孩子的力量比我們想像的大，選擇了這首《Baby Song》送給孩子們，同時也送給長大後的我們。」此外，千嬅最新廣東歌《上善如酒》在今晨十時於網上發布。

 

陳豪陳茵媺夫妻檔登場

 

陳豪摸陳茵媺大髀放閃，又分享如何保持婚姻甜蜜。（微博截圖）

 

　　與此同時，承接上集「一生所愛」主題，昨晚另一驚喜是恩愛夫妻陳豪、陳茵媺（Aimee）竟亮相《聲生不息》，大談相處之道。盛傳懷第四胎的Aimee大騷香肩，身形fit爆，陳氏夫婦不約而同選了張學友的《每天愛你多一些》來形容彼此關係，果然心有靈犀。另一邊廂，《東張西望》前晚播出《聲生不息》另一參賽者炎明熹（Gigi）回家鄉汕尾探親的片段，Gigi帶《聲夢傳奇》獎座回家，炎媽媽忍不住哭成淚人︰「你真的付出了很多努力，不容易。」Gigi眼濕濕說︰「她搞到我都想哭。」Gigi嫲嫲亦喜極而泣，兩嫲孫合力炮製傳統小食，場面溫馨。

 

Gigi帶《聲夢傳奇》冠軍獎座衣錦還鄉，令Gigi母親感動落淚。（網上截圖）

憑《聲生不息》進軍內地的曾比特，率先接拍新廣告。（微博截圖）

 

轉載自: 晴報

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#楊千嬅 #聲生不息 #養生好湯

更多世事政情文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk