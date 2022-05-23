鏡頭前母子視像通話解相思 楊千嬅自認年紀大 為兒學養生

【晴報專訊】無綫與芒果TV合辦的歌唱真人騷《聲生不息》昨晚播出第五集，楊千嬅在鏡頭前與九歲兒子Torres視像通話，又大喊「I miss you」，一解兩個月無見的相思之苦。48歲的千嬅感觸表示自己年紀不小，為了陪伴Torres走得更遠，她正學習養生，令身體更健康。

昨晚播出的《聲生不息》中，楊千嬅出場前，特地與兒子Torres視像對話，她坦言母子已兩個月無見，所以極度掛念囝囝。她忍不住對電話說：「I love you so much，Torres！I miss you！」相反Torres全程表現比媽咪更淡定，除了向現場的葉蒨文、周筆暢打招呼，又大讚《聲生不息》好睇，千嬅不禁冧爆讚兒子︰「你又識睇呢啲嘢嘅？」及後，千嬅有感而發道︰「現在我不只是照顧他(Torres）的健康，而是我自己也要開始養生。因為我生他的時候年紀不算小，我很想跟他走遠一點的路。」她又以廣東話補充︰「小朋友話畀我哋知人生充滿希望，幫我哋圓滿過去嘅遺憾。」一字一句盡見母愛。

千嬅與Torres視像通話，激罕在鏡頭前母子互動。

千嬅與Torres視像通話，激罕在鏡頭前母子互動。

丁子高聽太太歌聲想哭

千嬅化身「雙生陌生人」，與舞台上另一個自己擊掌。（微博截圖）

節目中，千嬅演繹老友陳奕迅舊作《Baby Song》送給Torres，舞台設計營造一個無盡星空的水舞台，利用燈光反射及倒影，令舞台上同時出現兩個千嬅，似足《雙生陌生人》；千嬅特地赤腳演唱配合效果，畫面目不暇給。身在後台的林子祥及內地女歌手單依純，聽到千嬅的真摯演繹，感動得抹眼淚。昨日，千嬅老公丁子高在微轉發太太的演出片段，留言︰「聽到想哭。」千嬅亦在微博稱︰「孩子的力量比我們想像的大，選擇了這首《Baby Song》送給孩子們，同時也送給長大後的我們。」此外，千嬅最新廣東歌《上善如酒》在今晨十時於網上發布。

陳豪陳茵媺夫妻檔登場

陳豪摸陳茵媺大髀放閃，又分享如何保持婚姻甜蜜。（微博截圖）

與此同時，承接上集「一生所愛」主題，昨晚另一驚喜是恩愛夫妻陳豪、陳茵媺（Aimee）竟亮相《聲生不息》，大談相處之道。盛傳懷第四胎的Aimee大騷香肩，身形fit爆，陳氏夫婦不約而同選了張學友的《每天愛你多一些》來形容彼此關係，果然心有靈犀。另一邊廂，《東張西望》前晚播出《聲生不息》另一參賽者炎明熹（Gigi）回家鄉汕尾探親的片段，Gigi帶《聲夢傳奇》獎座回家，炎媽媽忍不住哭成淚人︰「你真的付出了很多努力，不容易。」Gigi眼濕濕說︰「她搞到我都想哭。」Gigi嫲嫲亦喜極而泣，兩嫲孫合力炮製傳統小食，場面溫馨。

Gigi帶《聲夢傳奇》冠軍獎座衣錦還鄉，令Gigi母親感動落淚。（網上截圖）

憑《聲生不息》進軍內地的曾比特，率先接拍新廣告。（微博截圖）