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23/05/2022

帶漢堡包登上紅館 姜濤親餵張敬軒食薯條

#張敬軒 #MIRROR #姜濤 #演唱會
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　　【晴報專訊】張敬軒（軒仔）目前正重開紅館個唱，早前有黃牛黨以MIRROR成員姜濤任嘉賓為由，提高門票炒價，二人曾開聲澄清否認。不過，前晚姜濤果真現身軒仔個唱，他笑言得悉傳聞後，決定將錯就錯擔任嘉賓，更即席餵軒仔食薯條，令軒仔開心不已。

 

軒仔大讚姜濤工作用心又謙厚。

 

　張敬軒前晚請來姜濤任個唱嘉賓，更有不少「姜糖（姜濤粉絲）」入場支持二人。軒仔介紹姜濤時，大讚對方每次錄好歌、拍好MV，都會給他過目並聽取意見。軒仔說：「佢（姜濤）一路未停過令自己進步，我覺得佢好叻，佢有鬥志，亦識得將勤補拙。我當時回佢一個信息話『加油呀，我買你贏！』呢兩年我好開心，佢成為獨當一面嘅歌手。雖然成名路上，要接受各種讚美同批評，喺佢呢個年紀嚟講唔容易，但我相信佢可以勇往直前，成為成功嘅歌手。」

 

 

姜濤餵軒仔食薯條，事後軒仔笑指二人動作似做核酸檢測。

 

　　姜濤笑說：「我記得前排有黃牛話我會做嘉賓…嗰時未有我做嘉賓呢件事，我就諗不如將錯就錯。」軒仔讚姜濤工作用心、謙厚又肯學：「你一定要加油，你睇現場觀眾歡迎你個聲勢，我相信離你個唱唔遠㗎啦。」姜濤更帶了自己最喜歡的漢堡包及薯條送禮，軒仔「嘩」一聲笑出來：「之前好多人送紙製品畀我，終於有啲實用又食得落肚，仲係澱粉質！」姜濤順手餵軒仔食薯條，軒仔得戚笑說：「我真係話你知！呢啲福利得我有！」

 

Edan自封「木村拓安」

 

AK（左）與Lokman分享等埋位的情況。（網上截圖）

 

　　另外，MIRROR推出新歌《Innerspace》幕後花絮，又預告稍後推出跳舞版MV。隊長楊樂文（Lokman）與江熚生（AK）在MV中成為騷肌擔當，穿上背心展示強壯臂彎，他們埋位前狂做掌上壓，但AK連夜拍劇後再拍MV，長時間濕身拍攝，令他凍到打冷震，「因為最近拍劇又無乜食嘢，仲畀件背心我着。我都知我唔夠大隻，抵抗力差少少，攰都係正常，覺得有少少凍。」拍攝期間有半小時空檔，眾人各有各忙，AK爭取時間睇劇本，陳卓賢（Ian）玩自拍，呂爵安（Edan）則忙打機，吸引眾人圍觀。

 

Edan自爆其新髮型其實是假髮。（IG圖片）

 

　　而Edan在新片《死屍死時四十四》的中長髮造型，令「爵屎（Edan粉絲）」大呼睇唔慣，他搞笑留言說：「為大家介紹哩位不羈得嚟又帶點稚氣，滄桑得嚟又帶點帥氣，有型得嚟又帶點傻氣，優雅得嚟又帶點胃氣嘅山下智安／木村拓安！」

轉載自: 晴報

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