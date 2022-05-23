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23/05/2022

供求與價值

#供求 #價值 #樓市 #水 #生意 #鑽石
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  • 止凡

    止凡

    草根出身，普通打工仔，並非金融財經界人士，閒時在個人網誌分享有關價值投資及財務自由相關知識，不談投資貼士，不追逐市場，網誌瀏覽量數以百萬計。曾舉辦投資工作坊，接受多個媒體邀請作訪問、講座等，現為財經雜誌專欄作家，曾出版多本財經著作。

    財識兼收

    本欄逢周一更新

　　早前出文提到一個賣燒餅的故事(見文章連結)，引來網友討論有關供求的問題，到底供求算不算價值呢？股市醒目仔多會看供求，價值投資者可能會覺得講供求的都是炒賣，其實可以怎樣理解呢？

 

水與鑽石

 

　　黃金也好，鑽石也好，大家都公認它們很有價值，若誰不認同，不妨把這些你認為沒有價值的東西給我吧。它們都貴，但實際價值在哪？黃金只是一種極少工業應用的金屬，鑽石則是粒子排列整齊的碳，應用需求亦不大。兩者多被人製作手飾，因為珍貴？罕有？外表靚？這些原因真的有價值？

 

(iStock)

 

　　記得一位KOL提過，水與鑽石，哪一個比較重要？對於我們身體重要性，當然是水，因為無水你會死，無鑽石你不會死。但何解水比鑽石便宜很多呢？主因是供求關係帶動價格，甚至價值。

 

　　當我們不缺水，很難賣得很貴，而鑽石很稀有，很多人想要，所以叫價很高。但當你身處沙漠，缺水，快要渴死時，而你持有好多鑽石，剛巧有人路經，他持有大量飲用水，即使他要你手上所有鑽石去換他的水，相信你也會立即答應。價值，於不同處境下，隨時會產生變化。

 

做生意看供求

 

　　常言道價值投資需以生意角度看問題，當一盤生意，它沒有產品定價權，只能利用薄利多銷的策略去控制成本產生盈利，這多不是一盤好生意。最好的生意，依然是看供求，找尋市場上缺少的一塊，又或者供不應求，顧客沒有選擇權，生意人取得定價權，毛利高，這才是最正斗。

 

　　有些生意，要看成本，與競爭對手於「紅海」內戰鬥。有些生意，則能開闢「藍海」市場，$10成本的產品，標價$100以上，賺取超過10倍利錢。若我出來搞生意，又或者投資股票，也會選擇後者。既然做生意也看供求，以價值投資角度去分析股票時，也要注意這一點。

 

樓市供求

 

　　當講到供求，不得不提香港樓市。物業的價值主要有兩部分，一部分是鋼根水泥，即建屋成本。這部分會一直貶值。但香港樓市長升長有，主因是另一部分，即地價。這部分受多方面因素影響，包括基建、經濟活動、貨幣政策等，更有一個十分重要的因素，是供求。

 

　　有興趣的讀者，不妨看看香港樓市指數與不同年份的新樓供應量比較一下，對兩者的關係，大概會有一個感覺。將來樓市走勢如何，也可從這方面著手分析一下。當然，始終還有多個因素，只不過供求這因素不能少看。

 

總結

 

　　我認為供求與價值息息相關，所以價值投資別忽視供求因素，更別以為講供求的都是炒賣行為。再者，最厲害的生意人或投資者，都對供求實況看得很準。

 

相關文章：https://www.cpleung826.com/2022/05/blog-post_8.html

相關影片：https://youtu.be/k7EtkCDH1Lk

 

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