美取消或延後軍售惹猜測，由「協防」轉為「毀台」？

聲稱有史以來最友好的美台關係，最近因美國宣布因援助烏克蘭影響軍火生產進度，停止或延後部分對台軍售案鬧得風風雨雨。加上近期部分美國軍事學者態度大幅轉變，從支持「協防」台灣，劇烈轉變為「毀台論」，甚至討論到台灣被大陸武力統一後的做法，看得出作為美國制華籌碼的台灣，在美中對峙格局之下，近來有慢慢被移到另一個位置的風向。若說台灣有可能成為棄子，也非空穴來風。

軍售爭議序幕從3月14日美國國務院通知美台商會，拜登政府以後不再支持「不對稱作戰」以外的對台軍售開始。之後陸續出現拜登上任後第一項對台軍進M109A6自走砲，因援助烏克蘭影響生產而取消、原訂2022年交貨的肩射刺針飛彈延後、拒絕出售包括MH-60R海鷹反潛直升機，以及E-2D早期預警機等一連串消息。

美國近期取消或延後對台軍售引發猜測。

事件導致美台商會與與美台商業協會聯名，向美國國務院發表公開信，質疑政策減弱了台灣的防禦，使台灣更容易受到解放軍攻擊。

之所以由美台商會而不是由台灣當局出面，向美國反映對軍售政策不滿，原因是台灣在特朗普執政時期，透過美台商會協助取得多項軍售。換個角度看，這些商會組成分子，包括了美國軍火商和在台軍火代理人的利益。

台灣當局沒有立場當面反對美國政策，反而以採購武器不受個別軍火商影響回應。

然而美國改變了對台軍售策略，似乎未必受單一俄烏戰爭影響，也可能是整體國家利益的考量。美國海軍研究所出版的最新一期《議事錄》（Proceedings）5月號一篇文章，呼籲美台領導人以「焦土戰略」威懾大陸侵台，要考慮讓台灣在戰爭初期，立即全面摧毀自己最有競爭力的半導體產業，以此讓北京相信就算武統成功，也只會得到毫無價值的台灣，甚至影響未來中國多年的科技發展。

文章還認為，解放軍吸取俄烏戰爭教訓後，將調整戰法以便在戰爭初期即摧毀台灣防禦能力，美國應做最壞打算。因此引伸到解放軍登陸之後，應協助台方組織游擊隊破壞基礎通訊設施，例如：馬路上閉路電視系統、衛星傳送設施、資料儲存設備，以及切斷對外的海底電纜，以便台灣和大陸失去聯繫，好爭取時間讓國際插手。

這並非美國軍事學者第一次提出「毀台論」，陸軍戰爭學院發行的《參數》（Parameters）期刊，2021年冬季號也提出過類似看法，只不過論述已從戰爭初期只毀滅高科技產業，一下子進展到台灣迅速被攻佔後，如何徹底毀滅台灣的基礎建設。

從俄烏戰爭可以發現，不管戰爭最後結果如何，持久戰勢必讓俄羅斯國力嚴重衰退。以這個論點出發，相信北京如果萬一對台發動戰爭，必定先做好萬全準備一攻即克。相反的，在沒有充分準備下，除非發生台灣獨立等事件，大陸方面不會貿然出手。

在美國視中國為頭號競爭對手的現實下，如果兩岸開戰，最大受益者無疑是美國。各種犯罪案件，最大受益者往往就是頭號嫌疑人，以此推論，最希望中國人兩敗俱傷的的疑犯，也呼之欲出了。