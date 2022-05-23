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23/05/2022

升職不到三個月便辭職？世上沒有「好」公司？「價」才是決定去留的唯一原因！

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  • 潘少權

    潘少權

    資深傳媒人，為香港免費報章《晴報》創刊總編輯；曾擔任美國《讀者文摘》亞洲區中文版總編輯，負責香港、內地、台灣和東南亞出版工作。此前，在職香港經濟日報集團時為《經濟日報》副總編輯，兼任經濟日報出版社副社長，並主編《ezone》和《置業家居》等雜誌。他又是多本暢銷書，如《九七日誌之當年今日》、《駕車郊遊指南》、《百年智慧•管理經典》、《一分鐘管理》的作者。曾在中資、華資、歐資和美資公司工作，閑時外遊，喜歡讀書。

    辦公室政治

    本欄每周一更新

（欲知前事，請看如何留得住一個不甘做普通員工的新人？破格升職？加薪5成？都輸給一個「等」字！
 

　　「真懷念當年和你們工作的日子。」

 

　　多年後，那位咄咄逼人的同事再請我吃飯時有感而發的說。

 

　　她在升職不到三個月便辭職了，當時她直屬上司還感到不好意思，覺得自己做錯了決定。

 

　　我說這也是人之常情，公司有制度，員工有想法，若能互相適應，雙方便能處於一個平衡點上。她有野心，而且蓄勢待發，我們做了本份之餘，還兼顧到她感受，已是情至義盡了。

 

　　她離開公司是遲早之事，問題只是太快太直接，又沒有任何轉圜餘地，這反映了她的性格。

 

　　我說：「她要找一個她認為是『好』的機構。」

 

　　她直屬上司問：「我們不『好』嗎？」

 

　　我笑著說：「我們不是『不好』，而是『不夠好』。」

 

　　有些人對自己的價值有一個「價」，他不會說出來，但會以此來判斷他工作的公司，對他價值的「尊重」和「誠意」。

 

　　我們給他「尊重」和「誠意」的不及別人高和多，他便蟬過別枝。他不會考慮其他因素，「價」是唯一的原因。

 

　　她離開後加入了一家大企業，人工比我們高出20%左右，上班後不久，她請我吃飯，還刻意選了我經常去的餐廳。她多謝我給她機會，表現客氣。當時她躊躇滿志，卻沒有忘形之態，算是難得。

 

　　之後我們沒有聯絡。過了幾年，她來電說希望繼續讀書，問我可否作她的諮詢人，我應承了。於是我們再一次在飯桌上見面。

 

　　這次吃飯，言談間，流露出許多失意和不滿；她仍在那家大企業工作，職銜亦不錯，已經晉升至副採訪主任。或許她仍未能在期盼職級和現實世界中找到平衡。她說懷念那段和我們打拼日子。

 

　　我說，讀書進修是好事，把它視作逃避一下現實也不是壞事，但人要學習成長，知其然亦要知其不所以然，才是快樂之本啊！

 

　　究竟她明不明白？不重要了。我說了應該要說的話。

 

 

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